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基督教團體：奈及利亞3校遇襲 46名兒少成人遭綁架

中央社／ 拉哥斯18日綜合外電報導
圖為奈及利亞國旗。圖／ingimage
圖為奈及利亞國旗。圖／ingimage

奈及利亞基督教協會（Christian Association of Nigeria,CAN）今天表示，該國西南部奧約州（Oyo State）的3所學校上週發生襲擊事件，武裝分子共綁架46人，大多是兒童。

奈及利亞基督教協會奧約州會長歐根迪耶（ElishaOlukayode Ogundiya）告訴法新社，奧約州15日發生的學校遇襲事件中，遭綁架的46人，多數是兒童，年齡介於2歲至16歲。

奈及利亞正飽受被稱為「土匪」的犯罪幫派問題之苦，這些集團綁架勒索贖金，並以農村地區為目標。但大多數攻擊事件，包括校園綁架案，都發生在衝突最嚴重的北部和中部地區。

武裝分子同時也突襲雅沃塔（Yawota）的浸信會幼兒園及小學，以及埃西耶萊（Esiele）的另外2所學校，警方將武裝分子的突襲行動稱為「協同攻擊」。

警方上週發布聲明指出，武裝分子從校內綁走了「一些學童、學生及教職員」，其中包括副校長。

事件發生後，奧約州共同基礎教育委員會（OyoState Universal Basic Education Board）15日下令暫時關閉附近學校，以「防止任何後續事件發生，並讓治安單位能徹底穩定該地區」。該委員會之後表示，學校應於18日恢復上課。

奈及利亞

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