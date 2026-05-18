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德專家稱2030年減排目標將跳票 籲修訂氣候行動計畫

中央社／ 柏林18日綜合外電報導

德國氣候變遷專家委員會今天警告，德國將無法達成2030年溫室氣體減排目標，呼籲當局儘速大修之前公布的氣候行動計畫。

法新社報導，氣候變遷專家委員會是由政府委派的獨立機構，該委員會發表的最新報告，加深外界對於德國氣候政策在保守派總理梅爾茨（Friedrich Merz）領導下恐開倒車的憂慮。

作為歐洲最大經濟體的德國已制定具法律約束力的目標，要在2030年將溫室氣體排放量較1990年減少65%，並將2045年訂為實現氣候中和的期限。

儘管減排步調放緩，去年排放量幾乎沒有變化，環境部仍堅稱2030年有可能達標。

專家則表示，環境部的預估「低估了2030年以前的預期排放量」，並稱委員會「認為無法達標」。

專家委員會負責人史洛曼（Barbara Schlomann）表示，實際排放量可能高於預估，尤其是在建築與能源領域。

德國今年3月公布的氣候行動新計畫，內容包括電動車補助及推動風力發電等措施，但史洛曼稱計畫做得還不夠，應加以修訂。

她表示：「依我們評估，該計畫的實際減排效果，可能遠低於政府設想。」

民間環保組織「德國環境援助協會」（Environmental Action Germany, DUH）曾控告前朝政府的氣候計畫不力，並成功讓法院認定計畫不夠充分。

該組織已矢言對新計畫發起法律挑戰，稱今天這份報告讓他們更有動力提告，並強調必須「儘速」改進氣候計畫。

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