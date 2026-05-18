快訊

爆料公股銀行幫林飛帆「喬」貸款被訴 王鴻薇：吹哨者檢舉的

明高溫上看36度！北台午後慎防雷雨 這天鋒面接近「降雨熱區擴大」

美伊又見轉機 台指期夜盤上半場飆漲逾600點

聽新聞
0:00 / 0:00

高市早苗內閣支持率微跌至68% 8成民眾憂中東局勢

中央社／ 東京18日專電
日本首相高市早苗。 法新社
日本首相高市早苗。 法新社

日本富士新聞網（FNN）最新民調顯示，日本首相高市內閣支持率為68%，較4月下滑2.2個百分點，雖然仍維持高水準，但民眾對物價高漲對策的不滿持續擴大。調查也顯示，對中東局勢可能衝擊生活感到憂心的民眾高達8成。

FNN於5月16日至17日以電話調查方式進行全國民調，針對18歲以上男女共1001人進行訪問。結果顯示，高市內閣支持率為68%，較4月的70.2%下降2.2個百分點；不支持率則上升1.1個百分點至26.2%。

在民生議題方面，對於高市政府因應物價高漲的措施，回答「滿意」與「還算滿意」合計38.5%；相對地，「不滿」與「較偏向不滿」合計達58.7%。

此外，針對加薪成效，有薪資收入的受訪者中，僅26.1%表示感受到名目薪資增加，另有72%認為沒有感受到。至於實際到手收入，僅21%認為有所增加，認為未增加者則高達76.5%。

在消費稅議題上，對於食品飲料消費稅減稅方式，最多受訪者認為「只要能盡快實現，即使只降1%也可以」（42.5%）；認為「即使耗費時間也應降至0%」者占26.3%；另有29.7%主張不應減稅。

國際情勢方面，受到中東局勢升溫影響，回答「感到不安」與「某種程度感到不安」者合計達80.4%。

另外，關於確保日本皇室人數的制度改革，對於「女性皇族婚後仍保有皇族身分」以及「讓舊宮家男系男性加入皇室」等方案，表示贊成與偏向贊成者合計66.7%，反對與偏向反對者則為24.3%。

中東 首相 高市

延伸閱讀

日本民調：7成民眾認為應該呼籲節約能源

美伊戰爭對國際經濟、財經市場與民生衝擊 5月18日最新情形分析

油價飆高致川普聲望跌 科州選民仍力挺不要伊朗擁核

高市感謝川普在川習會幫日本大忙 確認「美日同盟堅定不移」

相關新聞

台灣參與WHA提案 遭世衛會員國否決

路透報導，世界衛生組織會員國18日否決一項提案，該提案希望邀請台灣參加在日內瓦舉行的世界衛生大會（WHA），此前中國已表明將阻止台灣參與。

基督教團體：奈及利亞3校遇襲 46名兒少成人遭綁架

奈及利亞基督教協會（Christian Association of Nigeria,CAN）今天表示，該國西南部奧約州...

高市早苗內閣支持率微跌至68% 8成民眾憂中東局勢

日本富士新聞網（FNN）最新民調顯示，日本首相高市內閣支持率為68%，較4月下滑2.2個百分點，雖然仍維持高水準，但民眾...

小馬可仕：不願捲入台海衝突 支持和平解決爭端

菲律賓總統小馬可仕今天重申，若台海爆發衝突，菲律賓勢必受到波及，強調菲律賓不願捲入潛在衝突，支持兩岸以和平方式解決爭端

伊朗緊抓荷莫茲海峽 正式宣布成立新管理機關

伊朗最高安全機構今天宣布，負責管理荷莫茲海峽的新機關已成立。目前還不清楚該機關會做什麼事，伊朗當局現已實質封鎖該航道，且...

聯合國大會將審決議案 要求落實國際法院氣候義務裁決

聯合國大會今天將審議萬那杜1月提出的決議草案，要求落實國際法院（ICJ）就各國氣候責任所做裁決，以凸顯各國對抗氣候變遷義...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。