小馬可仕：不願捲入台海衝突 支持和平解決爭端

菲律賓總統小馬可仕今天重申，若台海爆發衝突，菲律賓勢必受到波及，強調菲律賓不願捲入潛在衝突，支持兩岸以和平方式解決爭端。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）預定26日至29日赴日本進行國是訪問，他今天在馬拉坎南宮專門與日本媒體舉行記者會，說明訪日行程重點。

被問及菲律賓對萬一台海爆發衝突時的立場，以及此次訪日是否將觸及台海議題，小馬可仕回應，由於台灣距離菲律賓相當近，加上約有20萬名菲律賓人在台灣工作與生活，一旦台海發生衝突，菲律賓「別無選擇」，勢必受到牽連。

小馬可仕指出，光是看地圖就知道，至少菲律賓北部地區會受到影響。因此，菲律賓希望避免任何敵對行動，支持以和平方式解決爭端。

他說：「我們不想捲入任何衝突。我們能做的，只有參與聯合國維和行動。」

小馬可仕同時重申，菲律賓將持續奉行長期以來的「一個中國」政策，不干涉被中國視為內政的事務，但希望各方以和平方式化解分歧。

他表示：「所有爭端都應和平解決，我認為這也是大家的終極目標，包括日本、菲律賓以及週邊所有國家。」

小馬可仕也提到，馬尼拉正持續透過外交方式與中國接觸，且接觸層級已經提高，兩國外交部長同意定期會晤，首次會晤可能會在一個月內舉行。

談及近日舉行的「川習會」，小馬可仕說，美中之間不僅存在軍事緊張，也有經濟層面的對抗，兩國領導人保持溝通至關重要，希望美中在競爭之餘也能合作。

被問及美國對台軍售議題，小馬可仕回應，目前仍需觀察「川習會」後續發展，但他對美中持續接觸抱持正面態度，認為這對美國、中國以及其他國家而言，都是令人鼓舞的訊號。

在菲日合作議題上，小馬可仕表示，日本今年首度正式赴菲參與「肩並肩」（Balikatan）聯合軍事演習，雙方也正討論加強防衛裝備、雷達系統及軍隊協同作戰能力，因此安全合作將是他此行的討論重點。

除了安全議題之外，小馬可仕表示，近期中東局勢已造成石油供應受干擾，他也將與日方討論能源合作與區域經濟韌性問題。