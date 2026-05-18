伊朗緊抓荷莫茲海峽 正式宣布成立新管理機關

伊朗最高安全機構今天宣布，負責管理荷莫茲海峽的新機關已成立。目前還不清楚該機關會做什麼事，伊朗當局現已實質封鎖該航道，且希望向通行船隻收費。

法新社報導，伊朗最高國家安全委員會（SupremeNational Security Council）在其社群平台X的官方帳號，分享波斯灣海峽管理局（Persian Gulf StraitAuthority, PGSA）的貼文，表示該機關將「即時更新荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）作業及最新發展」。

伊朗精銳革命衛隊（Revolutionary Guards）海軍的帳號也分享了同一篇貼文。

至於這個新機關會做什麼事，目前還不明朗，但伊朗的英語頻道「新聞電視台」（Press TV）本月初曾稱它構成一個「對荷莫茲海峽行使主權的體系」，且通過海峽的船隻會收到來自info@pgsa.ir的「規定」。

自2月28日美國聯手以色列對伊朗開戰以來，伊朗已實質封鎖這條重要航道。交戰各方自4月8日起維持一項脆弱的停火協議。

伊朗緊抓該航道撼動全球市場，也讓伊朗取得重要談判籌碼。與此同時，美國海軍也在對伊朗各港口實施封鎖。