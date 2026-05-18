白俄羅斯舉行核武演習 與俄軍模擬戰時核彈藥投放

白俄羅斯今天表示軍方已展開演習，與俄羅斯軍隊合作模擬實戰中如何部署核武。白俄羅斯是俄羅斯核武的部署國。

路透社報導，白俄羅斯國防部在聲明中表示：「此次演習期間，計劃與俄羅斯合作演練核彈藥投放和使用前的準備工作。」

白俄國防部指出，這次演習將測試軍隊在全國不同區域部署核武的準備程度，「演習重點聚焦隱蔽行動、遠距離機動，以及投入兵力和裝備的相關估算」。

白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）在俄國入侵烏克蘭一年後的2023年，同意莫斯科在白俄境內部署俄羅斯戰術核武。俄國總統普丁（VladimirPutin）已表明莫斯科仍握有這些核武的使用權。

明斯克當局表示，當前演習並未針對任何其他國家，也不會對整個地區構成安全威脅。

白俄羅斯國土接壤俄羅斯和烏克蘭，以及波蘭、立陶宛及拉脫維亞等3個北大西洋公約組織（NATO）成員國。