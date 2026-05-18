聯合國大會將審決議案 要求落實國際法院氣候義務裁決

聯合國大會今天將審議萬那杜1月提出的決議草案，要求落實國際法院（ICJ）就各國氣候責任所做裁決，以凸顯各國對抗氣候變遷義務。這項決議受到倡議人士期待已久。

法新社報導，這項決議案源於太平洋小島國萬那杜（Vanuatu）2024年帶頭推動聯合國大會（UN GeneralAssembly）採取行動，就各國履行氣候承諾的責任請求世界最高法院國際法院（ICJ）做出諮詢意見（advisory opinion）。

國際法院於是在去年裁定，依照國際法，各國有義務處理氣候變遷問題；若未履行，易受氣候衝擊國家將有理由要求「賠償」。

這樣的結果優於氣候倡議者的預期，這份裁決雖不具約束力，但世界各地法院可援引來做出判決。萬那杜於是在今年1月提出決議案來予以落實。

數年來推動這項訴求的萬那杜氣候部長雷貞瓦努（Ralph Regenvanu）表示：「對萬那杜和許多易受氣候變遷影響的國家來說，這歸根究柢是關乎生存。」

決議案內文對於國際法院的諮詢意見「為釐清現行國際法做出權威性貢獻」表示歡迎，並因此要求聯合國成員「履行各自義務」來保護全球氣候。

決議文還強調，為了使地球暖化限制在比工業化前水準高攝氏1.5度以內，有必要採取相關措施，特別是「逐步將能源系統中的化石燃料淘汰」，這也是2023年在杜拜舉行的全球氣候會議上有近200國同意的目標。

不過，這份決議案內容已是各國協商後大幅修改過的版本，因溫室氣體排放大國施壓而力道減弱。

根據法新社見過的最初草案版本，原本要求設立「國際損害登錄冊」（International Register ofDamage）來明列「可歸因於氣候變遷的損害、損失或傷害」證據，但現行版本中已見不到這項內容。

數名外交界消息人士透露，設立這類登錄冊的構想引發美國、中國、歐洲聯盟（EU）、日本與數個產油國反彈，他們主張這已超出國際法院意見的範圍。