美軍首度在宮古島參加訓練 與日本自衛隊演習

日本與美國昨天開始在沖繩縣的宮古島、與那國島舉行「陸上總隊演習」，是雙方首度在日本西南地區實施這種訓練。日本防衛省打算透過機動部署、物資運輸訓練，提升應變能力。

「琉球新報」今天報導，約300名日本自衛隊隊員，以及駐沖繩美軍的第12陸戰隊濱海團約20名成員，參加這場演習，雙方今天也在石垣島啟動演習。

宮古島市上野野原地區設有陸上自衛隊宮古島駐屯地，美日雙方在這座基地內成立協調作戰的「協調中心」，並在這處指揮所訓練。報導指出，這也是美軍首度在宮古島參加訓練。

美軍等人員今天上午11時左右，搭乘陸上自衛隊的運輸直升機CH-47，飛抵上述駐屯地之外約1.4公里處的航空自衛隊宮古島分屯基地後，隨即搭乘巴士，並於正午左右從鄰接的自衛隊建物進入基地內，而非從正門進入。

而陸上自衛隊宮古島駐屯地前面，今天上午8時30分起就聚集反對訓練的民眾，並抗議「勿把宮古島當作戰場來訓練」等。

這場演習將舉行到本月22日。而美軍參與在指揮所的訓練，只會到本月20日。這場演習的項目包含在石垣駐屯地，模擬警戒重要設施被侵入與攻擊，以及演練部署88式陸基反艦飛彈。

此外，在演習期間，在台灣以東約113公里的與那國島則會部署兩架掃描鷹二代無人機（ScanEagleII）。