菲律賓參議院組彈劾法庭 審理副總統薩拉違憲等案

菲律賓參議院今天正式轉換為彈劾法庭，審理副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）彈劾案；薩拉被控違憲、貪污及背棄公眾信任等彈劾罪名。

眾議院於5月13日將彈劾理由書及其他相關證據、文件正式送交參議院，參議院今天轉換為彈劾法庭，由參議員擔任法官，審理彈劾案。

根據參議院點名結果，24名參議員中有23人出席，涉及前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）掃毒戰而遭國際刑事法院（ICC）通緝的參議員德拉羅沙（Ronald delaRosa），並未現身。

在參議員穿上法袍之後，參議院議長凱耶塔諾（Alan Peter Cayetano）下令向薩拉發出傳票，要求薩拉在10天內提出答辯；若未在期限內回應，彈劾法庭可繼續審理程序。

待薩拉答辯後，由眾議員組成的11人檢察團隊，將有5天時間提交回覆。

薩拉被指濫用機密資金、賄賂政府官員、對總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）發出刺殺威脅，以及擁有來源不明的財富，因而面臨違憲、貪污與背棄公眾信任等彈劾罪名。

根據菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，彈劾法庭的成立並不代表審判正式開始；正式庭審前，檢辯雙方仍須提交書狀文件，法庭也將召開預審，以確認證據與程序安排。

薩拉彈劾案審判結果可能影響2028年總統大選走向，並牽動菲律賓政壇勢力重整，因此備受關注。

在眾議院向參議院送交彈劾理由書同日，參議院突然變天。作為新任參議院議長的凱耶塔諾，被視為較親近杜特蒂家族，但他向外界保證，參議員將依據證據判決。

這是薩拉連續第2年陷入彈劾程序。去年，參議院在接到眾議院送交彈劾文件之後，隔了4個月才組成彈劾法庭，最終以技術性瑕疵為由，把彈劾案退回眾議院。1個多月後，最高法院也宣布當時的彈劾程序違憲。

另一方面，由於參議院上週傳出槍響，菲律賓首都警方在參議院周邊部署至少900名警力，並在入口處架設鐵絲網，維持秩序。