石崇良投書以色列大報 促正視台灣貢獻參與全球公衛

世界衛生大會（WHA）今天登場，衛生福利部長石崇良17日投書以色列大報，呼籲世界衛生組織正視台灣卓越貢獻，納入台灣參與全球公衛體系。

根據駐以色列代表處新聞稿，擁有海內外約2000萬讀者的以色列第一大英文報「耶路撒冷郵報」（Jerusalem Post）17日大篇幅刊登石崇良呼籲世界衛生組織（WHO）納入台灣參與的投書。

石崇良投書指出，全球正面臨高齡化與醫療人力短缺等挑戰，台灣推動以「驅動數位照護」為核心，結合大數據、人工智慧（AI）與雲端科技，提升醫療品質與效率，邁向以「全人照護」為核心的新醫療模式。台灣兼具資通訊產業優勢與全民健保基礎，長期累積高品質醫療資料，為智慧醫療奠定關鍵基石。

石崇良說明，台灣政府提出國家級數位醫療平台「333架構」，整合三大空間、三大標準與三大AI中心，打造完整的數位健康基礎建設。在此架構下，推動全國400多家醫院電子病歷整合，採用FHIR等國際標準，確保跨院資料互通，並在零信任（Zero Trust）資安架構下，讓醫療數據安全流通、有效應用。

他指出，這些政策的成果已逐步展現：慢性病管理方面，「家醫大平台」導入AI風險預測，協助醫師提供個人化照護，推動醫療由被動診療轉向主動健康管理；醫療資訊整合方面，MediCloud系統提供即時就醫與用藥資訊，並強化檢查結果圖像化呈現及智慧醫療影像判讀，提升醫療品質與病人安全。

在個人健康管理上，「健康存摺」普及率已逾5成，並可串接穿戴裝置數據，促進民眾主動健康管理。癌症治療數位化方面，透過FHIR標準交換次世代定序（NGS）資料，加速重大傷病審查與用藥流程，提升治療可近性。此外，虛擬健保卡、電子處方箋與遠距醫療服務的推動，也擴展偏鄉與居家照護能量。

石崇良指出，台灣在醫療AI發展上已建立完整治理體系，例如台灣設立19個國家級醫療AI中心，涵蓋責任治理、臨床驗證與影響評估，確保AI從研發到應用皆安全可靠。目前已有逾50項醫療AI產品通過核准，應用於癌症早期偵測、心臟事件預測及臨床決策支援。

他表示，台灣已有13家醫院入選「Newsweek」2026年全球最佳智慧醫院，亞洲排名第2，展現國際競爭力。此外，台灣推動聯邦式學習平台，在不移動敏感資料下進行跨機構與跨國AI模型驗證，已與東南亞夥伴合作，建立可信賴的國際數據合作模式。

石崇良強調，實務經驗證明台灣有能力貢獻國際社會。但台灣持續無法完整參與世衛組織相關機制，聯合國大會第2758號決議及WHA第25.1號決議均未提及台灣，也未將台灣排除在WHO和WHA之外。因此，台灣誠摯呼籲WHO及相關利害關係人支持將台灣納入全球衛生體系，為全球健康福祉貢獻力量，共同實現WHO憲章「健康是基本人權」及聯合國永續發展目標「不遺漏任何人」（Leave No One Behind）。