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普亭會習近平前夕 傳俄羅斯無人機擊中中資貨輪

中央社／ 基輔18日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭（左）去年9月拜訪北京會晤中國國家主席習近平（右）。美聯社
俄羅斯總統普亭（左）去年9月拜訪北京會晤中國國家主席習近平（右）。美聯社

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）赴北京會見中國國家主席習近平前夕，烏克蘭今天表示，一架俄羅斯無人機夜間在黑海擊中一艘中資貨輪。

法新社報導，這場攻擊發生的時機，適逢普亭即將前往北京展開為期兩天的訪問，預計與習近平進一步深化兩國友好關係。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體發文指出：「無人機攻擊敖德薩（Odesa）...其中一架無人飛行載具（UAVs）擊中中國擁有的船隻。」

澤倫斯基表示：「俄羅斯當時不可能不知道海上是哪一艘船。」

烏克蘭海軍發言人告訴法新社，船上全體船員皆為中國公民，沒有人員受傷，該艘中國擁有的船隻事後繼續航行。

烏克蘭海軍稱這艘貨輪船名為「德陽」（KSLDeyang），並發布照片顯示船隻上層甲板部分區域顯然在遭擊中後呈現焦黑。

澤倫斯基 習近平 俄羅斯

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