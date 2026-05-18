世界衛生大會登場 擬討論漢他與伊波拉病毒疫情

世界衛生組織（WHO）今天於瑞士日內瓦舉行世界衛生大會（WHA），近來一艘郵輪爆發罕見漢他病毒疫情和非洲傳出伊波拉病毒疫情，預料成為此次大會討論重點。

法新社報導，美國與阿根廷今年相繼宣布退出WHO，使該組織面臨許多不確定性。

近來荷蘭籍郵輪洪迪亞斯號（MV Hondius）爆出漢他病毒（Hantavirus）疫情，該病毒常透過受感染囓齒動物傳播。目前唯一已知可透過人與人傳播的漢他病毒為安地斯病毒株（Andes virus），且已在船上6名確診患者體內檢出，引發國際關注。世衛表示，截至5月8日一共接獲8起通報病例，其中3例病逝。

引發全球關注的漢他病毒疫情雖未正式列入此次大會議程，但預料成為討論重點之一。剛果民主共和國（RD Congo，簡稱民主剛果）近日傳出新一波伊波拉（Ebola）病毒疫情，同樣備受關注。

WHO昨天宣布，民主剛果與烏干達爆發伊波拉（Ebola）病毒疫情，已構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。

一名匿名外交消息人士透露，外界正觀察世衛如何利用這些事件「推動其他議題」，包括「施壓美國和阿根廷留下來」，這一點值得留意。

美國退出WHO和世衛因資金縮減被迫緊縮預算和人力，導致世衛遭大幅削弱。世衛訂5月18日至23日舉行世界衛生大會。

WHO秘書長譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）4月底強調：「我們現在情況穩定，正在邁步向前。」

日內瓦高等研究所（Geneva Graduate Institute）全球健康中心共同主任穆恩（Surie Moon）告訴法新社，目前局勢「依然脆弱，但他們已成功募集到未來2年所需的大部分資金」，並補充說漢他病毒危機正好「顯明全球迫切需要一個有效、值得信賴、公正且資金穩定的世衛組織」。

根據報導，世衛是否對美國與阿根廷宣布退出一事做出具體決定，仍不得而知。WHO組織章程並未設立退出條款，迄今尚未確認任何一個成員國退出。

外交官員與觀察人士指出，外界普遍認為，維持美國是否實際退出的「灰色地帶」或許較為妥當。一名匿名歐洲外交官員說：「我們希望美國在這方面平靜度過。」