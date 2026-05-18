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俄軍大規模無人機飛彈夜襲烏克蘭 逾30人受傷

中央社／ 基輔18日綜合外電報導
俄軍大規模無人機飛彈夜襲，造成烏克蘭工業重鎮第聶伯羅（Dnipro）大批民宅窗戶被炸毀。 路透社
俄軍大規模無人機飛彈夜襲，造成烏克蘭工業重鎮第聶伯羅（Dnipro）大批民宅窗戶被炸毀。 路透社

烏克蘭官員今天表示，俄羅斯昨夜對烏克蘭發動數百架無人機及20餘枚飛彈攻擊，造成逾30人受傷，俄烏雙方近期正逐步升級這種致命的遠程攻擊。

法新社報導，莫斯科當局入侵烏克蘭逾4年，至今仍持續轟炸烏克蘭各大城市， 就在雙方剛爆發數月來死傷最慘烈的交火襲擊不久，俄軍便發動這波最新攻勢。

俄軍這次鎖定攻擊烏克蘭首都基輔以南的工業重鎮第聶伯羅（Dnipro），據第聶伯羅市長發布在社群媒體上的照片顯示，大批民宅窗戶被炸毀。

第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長甘扎（Oleksandr Ganzha）表示：「共有26人受傷。敵軍以飛彈、無人機、大砲和空投炸彈攻擊州內6個行政區。」

烏克蘭空軍表示，俄軍共發射546架無人機，大部分遭烏軍擊落，但22枚飛彈中僅成功攔截4枚。

俄軍這波攻擊也波及烏克蘭南部城市，敖德薩（Odesa）、赫松（Kherson）和札波羅熱（Zaporizhzhia）共5人受傷。

烏克蘭 俄羅斯 俄軍

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