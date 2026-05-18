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從零到年產500萬架無人機 烏克蘭改寫戰爭規則

中央社／ 台北18日綜合外電報導
圖為烏克蘭無人機操作員在巴赫姆特前線操作無人機。美聯社
圖為烏克蘭無人機操作員在巴赫姆特前線操作無人機。美聯社

面對台海情勢與不對稱潛在威脅，台灣正全力加速「國防自主」與「無人機國家隊」的戰略布局。從近年俄烏戰爭到近期全球地緣衝突的實戰經驗來看，無人機已從過去的「輔助角色」躍升為扭轉戰局的關鍵武器。

烏克蘭伊朗戰爭期間向約旦派遣軍事人員與無人機操作員，協助中東國家抵禦伊朗攻擊。烏克蘭在俄烏戰爭4年多來建立起自身的無人機產業與戰法，可能形塑新的軍事邏輯。

親烏網路頻道The Military Show指出，在2026年3月一個月內，烏克蘭利用新型的自製「攔截型無人機」成功擊落高達3.3萬架俄羅斯無人機，凸顯烏克蘭在4年時間間裡從無人機產業「幾近為零」的極度劣勢中崛起，徹底改變現代戰爭的遊戲規則。

時間回到2022年2月俄羅斯入侵之初，烏克蘭的無人機戰力極其匱乏，只能僅依賴少數土耳其製TB2戰術無人機。儘管TB2在戰爭初期屢有戰果，但後因體型大、易受防空系統攔截而損失不輕，當時烏克蘭本土的無人機產業幾乎不存在。

基輔於是推動國防科技中心Brave1與「無人機軍團」（Army of Drones）等國家計畫，建立一個由數百家民間製造商組成的「全國性市場生態系」。

前線士兵可直接向廠商訂購並提供即時戰場反饋，讓新機身、抗干擾韌體的研發迭代週期縮短。到2025年，烏克蘭無人機產量已突破500萬架，超越所有北約成員國總和。

半島電視台（Al Jazeera）報導，在未能從盟友處獲得足夠諸如愛國者防空飛彈等高端武器後，基輔被迫產業創新。如今烏克蘭已成為全球主要的攔截型無人機的生產國之一。

俄羅斯與伊朗使用每台造價約2到3萬美元的自殺無人機消耗每枚造價超過百萬美元的愛國者攔截彈，然而烏克蘭的攔截型無人機每架僅為1000至2000美元，用來攔截像見證者（Shahed）這種自殺無人機時成本優勢顯著。

烏克蘭目前開發出的幾種攔截型無人機包括外型像子彈、尺寸約如大型保溫瓶的4軸飛行器毒刺（Sting），

時速可達315至343公里，巡航高度3000公尺（1萬英尺），圓頂狀機頭搭載攝影系統與炸藥載荷。

另一款子彈（Bullet）攔截型無人機可透過3D列印製造，並利用AI輔助導引尋找目標，巡航高度最高可達5500公尺。此外還另有P1-Sun、章魚（Octopus100）等型號的攔截型無人機。

分析人士指出，這些無人機能攔截敵方自殺無人機，也能當滯空攻擊彈藥使用，但無法攔截彈道飛彈。此外，目前也需要受過訓練的飛手部署在交戰區域附近。

The Military Show指出，無人機在戰場上普及已徹底改變戰場風貌。據烏軍統計，目前雙方每日的戰鬥傷亡中，高達70%至80%是由無人機造成的，殺傷力已超越傳統的火砲、戰車與空襲，而製造這些傷亡的武器，成本甚至比一輛中古車還便宜。

在前線，無人機使白日的露天移動猶如自殺，部隊被迫改在夜間行動、車輛加裝防護格柵、補給只能在電子干擾下的短暫窗口進行，讓傳統步兵的作戰準則過時。

2025年6月烏克蘭安全局發動「蛛網行動」（Operation Spiderweb），先派員滲透進入俄國境內，雇請不知情的平民司機將117架FPV無人機藏匿於改裝後的貨車車頂，停靠至俄國重要基地，接著靠遠端遙控開啟，對俄軍核心空軍基地發動同步突襲，摧毀多架俄軍珍貴的轟炸機、預警機等戰略資，證明廉價FPV無人機也能發揮戰略層級的非對稱打擊效果。

烏克蘭的經驗也促使他們得以融入歐洲國防工業，包括德國、英國的軍工企業與烏克蘭公司合資，生產無人機；今年4月歐盟的歐洲國防基金（EDF）借助烏克蘭經驗，撥款數億歐元用於自殺無人機與反無人機系統開發，並首次允許烏克蘭實體參與。

The Military Show認為，烏克蘭的經驗讓「以工業體量與重型武器決定勝負」的傳統軍事邏輯面臨反思，將形塑今後數十年的作戰教範。

烏克蘭 伊朗 伊朗戰爭

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