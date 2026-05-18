索羅門新內閣公布 挺台索邦交前總理何瑞朗出任外長

索羅門群島新政府內閣名單出爐，曾支持與台灣維持邦交的前總理何瑞朗以及批評中國的議員，雙雙出任要職，顯示南太平洋地區與北京關係最密切的索國政局有望迎來轉變。

法新社報導，索國前任總理馬內列（JeremiahManele）日前因國會不信任投票而下台，15日國會選出由反對黨領袖瓦爾（Matthew Wale）擔任新任總理。

索羅門群島位於澳洲東北方約1600公里處，具有極高戰略價值，每逢領導層更迭都備受西方外交人員高度關注。

中國與身為美國盟友的澳洲，目前是索羅門群島最大的援助國與安全夥伴，雙方正極力在當地拓展地緣政治影響力。

瓦爾任命前總理何瑞朗（Rick Hou）出任外交部長，並由小肯尼羅瑞（Peter Kenilorea Jr.）擔任國家規劃與發展協調部長，負責與援助國密切協調。

小肯尼羅瑞是「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）成員，這個全球性組織由多國批評北京政策的議員所組成。

前澳洲駐索羅門群島高級專員巴特利（JamesBatley）向法新社表示，「中國可能覺得他（小肯尼羅瑞）有些棘手，因為他會把『透明度』列為首要原則」，並稱這次內閣人事任命「傳遞了某種訊號」，但「索羅門群島不太可能因此逆轉與中國建交的決定」。

新任外交部長何瑞朗2017年至2019年間擔任總理，就在他下台後的2019年，索國便與台灣斷交，轉而與中國建交，何瑞朗當時就曾嚴厲批評此事。

巴特利說，作為前央行總裁的何瑞朗，「在國際關係方面經驗豐富，不會輕易受到威嚇」。

來自中國及澳洲的外交使節16日已分別與瓦爾會面。

據索國當局今天發表的聲明，瓦爾向中國大使蔡蔚鳴表示，索國堅持一中原則，並打算與中國密切合作，為人民帶來實質利益。