日本民調：7成民眾認為應該呼籲節約能源

日媒最近實施的全國民調觸及能源、出口武器等議題。關於原油供應不足，70.5%受訪者認為政府「應該呼籲節能」；另外，有57.2%受訪者反對日本出口具殺傷能力的武器。

共同社本月16日到17日，透過電話實施日本全國民意調查，並在17日公布調查結果。

日本政府今年4月修訂「防衛裝備移轉3原則」及運用方針，廢除過去限定救難、運輸等5類型才能出口的限制，使得具備殺傷能力的「武器」原則上也能出口，象徵日本國防政策的一大轉變。

受訪民眾被問及是否贊成出口具有殺傷力武器時，反對占57.2%，贊成則為37.1%。

此外，這份民調顯示，高市內閣的支持率為61.3%，跟前一次於4月實施的民調相比，下降2.5個百分點。

這份調查也提到修改刑事審判的再審制度，59.7%民眾認為「除非有充分證據，不然應該原則上禁止」檢方對於再審開始的裁定提出抗告；19.4%受訪者認為「應維持現行制度」、11.9%受訪者主張「應該全面禁止」檢方對於再審開始裁定提出抗告。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府本月15日在內閣會議敲定刑事訴訟法修正案，將原則上禁止檢察官抗告「開始再審」的裁定，僅限具充分理由的情況，才能例外獲准提出抗告。日本政府計劃在本屆國會會期完成修法。

另外，日本政府正在評估把食品消費稅調降為零並以2年為限，由於有意見認為改裝收銀機約需要1年，若調降稅率為1%，就能縮短改裝時間。

共同社詢問民眾對於食品消費稅的看法，28.1%受訪者認為「即便耗時，也應該降為零」；36.7%的人主張「若能縮短時間，1%也行」；而32.4%民眾覺得「沒有必要減少食品消費稅」。

共同社解讀，日本民眾在食品消費稅議題上面，意見分歧。