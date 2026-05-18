英相施凱爾遭逼宮擬請辭 前衛生大臣將競逐工黨黨魁

英國首相施凱爾因工黨在地方選舉與期中選舉全面失守，面臨黨內近80名議員的強烈逼宮聲浪。英國每日郵報16日報導指出，施凱爾已私下向親近人士透露，自己有意在適當時機卸下首相職務；不過，施凱爾希望能以「體面地」辭去首相職務，而不是「丟臉地」被鬥走，因此傾向規畫一套有序的交接與退場安排。

在7日舉行的期中選舉，工黨在英格蘭、威爾斯與蘇格蘭痛失將近1400個席次，引發黨內對領導層的強烈不滿。4名內閣成員於12日集體請辭，衛生大臣斯特里廷隨後在14日遞交辭呈，並在辭職信中公然呼籲重新選舉黨魁，嚴重動搖施凱爾的執政根基。

此外，財政大臣里夫斯在受訪談及國民醫療服務體系（NHS）利多消息時，使用「我」而非「首相與我」，也被內閣解讀為正與施凱爾畫清界線。

面對逼宮潮與內閣成員的離去，施凱爾最終仍不得不接受現實，聯繫高級部長商討有序退場方案。一位內閣成員告訴「每日郵報」，施凱爾明白當前政治現實，「他意識到目前的混亂局面難以為繼，只盼能以一種體面的方式，以他自己選擇的方式離開。他會制定一個時間表。」

盟友曾敦促施凱爾等待梅克菲爾德選區補選民調，以觀察熱門接班人——大曼徹斯特市長柏南（Andy Burnham）是否可能落敗，但施凱爾為免顯得像被柏南趕下台，預計不會冒險等待。柏南近期獲工黨批准參與下議院補選，被外界解讀為未來角逐黨魁鋪路。

與此同時，斯特里廷16日在倫敦一場智庫活動上公開表示「我將會參選」，但目前暫未啟動挑戰程序，表示希望等待柏南重返議會、取得議員資格後再行動。副首相芮納也在靜觀其變，隨時準備加入戰團。據悉，要觸發工黨黨魁挑戰程序，須最少81名工黨議員正式提名。

天空新聞報導，儘管外界揣測熱烈，文化大臣南迪17日仍表示，施凱爾在暑假開始前仍將繼續擔任首相。