傳古巴擬用無人機攻擊美基地 華府將採委國模式起訴卡斯楚

美媒Axios在17日引述機密情報報導，古巴已取得逾300架軍用無人機，且近期開始討論計畫，要利用這些無人機攻擊位於古巴關達那摩灣的美國基地、美國軍艦，以及位於古巴首都哈瓦那以北約145公里的佛州西島。

一位美國高官向Axios說，上述情報可能成為美國採取軍事行動的藉口，也透露由於無人機戰爭的發展及伊朗軍事顧問在哈瓦那的存在，川普政府視古巴為威脅的程度。

美國中情局（CIA）局長拉特克利夫14日曾飛抵哈瓦那，與古巴內政部長和情報部門負責人罕見舉行會談。一位CIA官員說，拉特克利夫表明，若古巴要在經濟和安全議題上和美國合作，就必須做出根本性改變；拉特克利夫還提醒古方，必須認真對待美國總統川普的立場，並拿1月美軍突襲抓捕委內瑞拉強人馬杜洛為例。

另據美英傳媒報導，美國司法部最快本周刑事起訴94歲的古巴前領導人勞爾卡斯楚。紐約時報援引知情人士報導，華府擬套用針對委內瑞拉馬杜洛政權的模式，先起訴領袖，再施以軍事壓力，迫使哈瓦那政府接受美方要求。美方針對卡斯楚施壓，似是為了逼其發揮尚餘影響力來促使古巴政府讓步。

美國聯邦檢察官已檢視幾項可能對卡斯楚起訴的內容，包括有關1996年古巴軍方擊落2架屬於在美流亡古巴人組織「救援同胞」（Brothers to the Rescue）的飛機，造成4名男性死亡，其中3人為美國公民，惟起訴仍須經大陪審團批准。美國其後制裁古巴，並於2003年起訴涉事的3名古巴軍官，但從未檢控時任防長卡斯楚。