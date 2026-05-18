日本中道與公明黨欲推3黨整合 立民態度審慎

日本在野黨中道改革聯合（中道）與公明黨已正式開始行動，以營造中道、公明黨、立憲民主黨（立民）3黨邁向整合的氣氛。中道黨魁昨天首度出席公明黨的地方集會，並呼籲團結。

「讀賣新聞」指出，中道與公明黨放眼明天春天的地方選舉，有意加深地方層級合作，並進一步推動整合，不過立民目前態度審慎，成功整合並非易事。

中道代表（黨主席）小川淳也昨天應公明黨秋田縣本部的邀請，前往秋田市出席公明黨舉辦的「政經座談會」，並疾呼「3黨合力具有重大意義，在此強力重申此事」。這是小川首度以中道代表之姿出席公明黨的地方集會。

小川也向公明黨的地方議員喊話，「（主張整合的）初衷是否堅定，正在受到考驗」。

中道由立民與公明黨出身為主的眾議員組成，盼集結中道力量對抗保守色彩強烈的日本首相高市早苗政府。不過中道在2月的眾議院選舉慘敗，席次跟選前相比大幅縮水。

小川的立場是希望推動中道、公明黨以及立民整合，他在這場集會結束後的記者會強調，「最理想的狀態是邁向整合」。公明黨代表竹谷敏子也與小川共同出席記者會，並表明「希望能成為一個政黨」。

「讀賣新聞」分析，雙方之所以急著尋求整合，是考量若明年的地方選舉沒拿出成果，整合的動能恐會變弱。對於地方組織尚未健全的中道而言，也期望藉助公明黨的地方票；而公明黨握有3000人規模的地方議員，也相當重視地方選舉，並視之與國政選舉相同等級的選戰。

中道一名黨內資深人士解釋，「雙方都不希望在步調不一的情況下面對地方選舉，且盼避免選舉失利，這是共同的危機感。」

報導分析，即便中道、公明黨、立民這3個政黨在黨中央層級同意在地方選舉合作，但是目前立民的地方組織仍有議員對此保持距離。

立民昨天也有地方議員受邀參加秋田市的公明黨集會，但其中一名立民地方議員透露，「公明黨的組織力具有魅力，但是支持者之中有人對公明黨相當感冒」。

此外，立民的黨中央目前對於整合的態度，也不是很積極。立民代表水岡俊一曾主張，「也有（不整合）的選項」。

立民在國防、憲法等基本政策之中，與中道及公明兩黨有明顯差異。立民內部也有意見認為，「與其勉強整合，不如獨自戰鬥，還較能獲得支持者理解」。

中道與公明黨的高層有意藉由踏實地走訪地方，替消除與立民之間的隔閡鋪路。公明黨之外，小川也計劃增加訪問立民地方組織，預計在本月造訪立民的石川縣地方黨部。

有公明黨幹部期待地說，「希望中道的幹部能走訪地方組織，設法從基層拉抬整合的氣氛。」