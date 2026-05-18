川普前腳走普亭後腳到！學者：習普會恐談台灣 為1事做準備

衛報報導，美國總統川普前腳才離開中國，北京隨即宣布俄羅斯總統普亭即將訪中，預計19日至20日到訪。有專家指出，台灣議題很可能成為習普會的重點。

報導指出，川習會近日落幕，但烏克蘭戰爭與中俄關係似乎並非會談重點。中方聲明僅簡短提到「烏克蘭危機」，美方聲明則完全未提及；相較之下，美中有關台灣的說法受到各界關注，其他則側重貿易與伊朗戰爭。

對此，華府智庫「大西洋理事會」資深研究員韋伯斯特（Joseph Webster）在一份電子報中表示，「台灣很可能也是這次習普會的潛在主題」。

韋伯斯特說，北京可能正尋求與莫斯科簽署更多化石燃料協議，以確保在未來發生衝突時的能源供應。他寫道，擴大俄羅斯通往中國的石油管線輸送能力，「將大幅提升北京在台灣突發情勢下的石油安全」。

普亭一向支持中方的「一個中國」政策，他曾在2024年11月說，支持北京對台灣的主張，還說他認為台灣試圖在亞洲挑起類似烏克蘭的危機，以吸引外部支持。

自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，中俄關係深化持續引發西方憂慮。

西方外交官與分析人士認為，北京對莫斯科提供經濟與外交支持，協助俄羅斯延續戰事。

習近平與普亭至今已會面逾40次，遠高於習近平與西方領導人的互動頻率。中俄雙邊貿易也自2022年起飆升至歷史新高，中國購買俄羅斯逾1/4出口商品，並大量採購俄羅斯原油，為莫斯科帶來數千億美元戰爭收入。

根據能源與清潔空氣研究中心彙整資料，俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，北京已購買逾3670億美元俄羅斯化石燃料。這些採購不僅支撐俄羅斯，也強化中國能源安全；在中東危機導致荷莫茲海峽石油運輸中斷後，對北京更顯重要。