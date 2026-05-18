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國際特赦：伊朗處決人數激增 全球紀錄達45年來高點

中央社／ 巴黎18日綜合外電報導

國際特赦組織今天公布，伊朗去年處決逾2150人，「驚人」增幅不僅打破該國1981年以來的紀錄，也使全球死刑執行數量達到同年度以來最高水準。

法新社報導，國際特赦組織（AmnestyInternational）已確認2025年全球至少有2707人遭處決，其中2159例發生在伊朗，這個數字是2024年的2倍多。

總部位於英國的國際特赦組織表示，依循往例，今年公布的總數並未納入中國案例，因為相關資料被北京視為「國家機密」，而中國是全球執行最多死刑的國家。

根據國際特赦的說法，去年遭處決的至少2707名案例遍布沙烏地阿拉伯、科威特、埃及、葉門、新加坡與美國等地，這個數字較前1年度增加超過2/3。

至於伊朗處決人數驟增，是因為2025年6月與以色列爆發衝突後，德黑蘭當局「加強利用死刑作為政治鎮壓與控制工具」。

國際特赦與其他人權組織指出，繼今年1月的示威活動以及對美國和以色列開戰後，德黑蘭當局再度擴大使用極刑。

該組織說，2025年伊朗執行的死刑數量刷新了1981年以來該國最高紀錄，也創下同年以來的全球紀錄。

報告也顯示，美國是2025年美洲唯一執行死刑的國家，其中佛羅里達州處決人數「空前」地增至19起，使全國總數達到47起，寫下2009年以來的新猷。

此外，新加坡在2025年執行17起死刑，為2003年以來最多。

伊朗 國際特赦組織 死刑

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