整理包／非洲伊波拉疫情拉警報 重點一次看

世界衛生組織（WHO）周日宣布，民主剛果與烏干達爆發的伊波拉疫情，已構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。此波疫情由本迪布焦（Bundibugyo）伊波拉病毒株引發，出現了逾80起疑似死亡病例，且目前尚無核准疫苗或治療藥物，引發全球擔憂。以下是重點整理。

1、伊波拉是什麼？

伊波拉是高致死率病毒疾病，透過感染者體液、污染物品或遺體傳播，並非空氣傳染。症狀包括發燒、疲倦、腹瀉、嘔吐，後期可能出現內外出血。

2、本迪布焦病毒致死率？

過去伊波拉疫情致死率介於25%至90%，平均約50%。本迪布焦病毒株的致死率估計約25%至40%。

3、哪些國家風險最高？

與剛果接壤的國家面臨高度傳播風險，疫情可能透過跨境移動進一步擴散。

4、以前爆發過疫情嗎？

這是本迪布焦病毒株第三次已知疫情。前兩次分別發生於2007年至2008年的烏干達，以及2012年的剛果。這也是剛果自1976年以來第17次伊波拉疫情。

5、為何發布全球警報？

WHO認為，病例與死亡數快速增加，加上疫情已跨境擴播，實際規模可能遠大於目前掌握，因此提升警戒。

6、應變措施？

美國CDC派員赴剛果與烏干達支援疫調、接觸者追蹤與實驗室檢測。無國界醫生等組織準備擴大應變行動。WHO將召開緊急委員會協調國際行動。。