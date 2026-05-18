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川普特使訪格陵蘭出席經濟論壇 主權爭議陰影籠罩

中央社／ 哥本哈根17日綜合外電報導

格陵蘭等的媒體報導，美國總統川普（Donald Trump）去年任命的特使藍德瑞（Jeff Landry），今天抵達這個丹麥自治領土的首府努克（Nuuk）。

綜合路透社和法新社報導，藍德瑞目前職位是路易斯安那州州長，過去曾公開支持川普將這片廣大北極領土納為美國一部分。格陵蘭及丹麥對此堅決反對，多次聲明格陵蘭是非賣品。

丹麥廣播公司（DR）公布了藍德瑞步下飛機的影像。

格陵蘭媒體「鞍山週報」（Sermitsiaq）報導，藍德瑞此行隨行人員約10人，抵達後共乘坐5輛汽車組成的車隊離開。

美國駐丹麥大使霍爾里（Kenneth Howery）則預計18日飛抵格陵蘭。

藍德瑞預計將在霍爾里陪同下，於19、20日出席「未來格陵蘭」（Future Greenland）經濟論壇。

論壇主辦單位「格陵蘭商業協會」（BusinessGreenland）表示未特別邀請藍德瑞，但活動對外開放，任何人皆可報名參加。

美國駐丹麥大使館本週稍早表示，藍德瑞與霍爾里將「與各界格陵蘭人士會面，傾聽並學習，目標是拓展經濟合作機會、強化民間往來，以及加深美國與格陵蘭雙方的理解」。

川普一再強調，美國基於國家安全必須控制格陵蘭，並稱若美國不主導這座北極島嶼，恐將落入中國或俄羅斯之手。

川普這樣的立場引發格陵蘭、丹麥及西歐多國的憂慮。

為降低緊張關係，格陵蘭、丹麥與美國今年稍早同意展開高層外交協商，以解決這起危機，但協商進展至今尚未公布結果。

格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）日前表示，目前與美國政府的協商內容中，包括提升美軍在當地的駐軍規模。

截至目前，尚無藍德瑞訪問期間將與格陵蘭政界人士正式會晤的消息獲證實。

丹麥 川普 格陵蘭

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