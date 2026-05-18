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烏克蘭無人機襲俄羅斯 單日近600架規模罕見
俄羅斯當局今天表示，將近600架烏克蘭無人機夜間襲擊俄羅斯，造成4人死亡。烏克蘭總統澤倫斯基形容這波攻擊是針對莫斯科轟炸烏克蘭「完全正當的」報復行動。
法新社報導，俄羅斯國防部指出，全境於夜間一共擊落556架無人機，天亮後又攔截30架。這是這場持續中的衝突期間規模最大烏克蘭無人機攻勢之一。
澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，基輔這波攻勢「完全正當」。幾天前俄軍無人機和飛彈轟炸烏克蘭首都，造成至少24人喪生。
他說：「我們對於俄羅斯拖延戰事、攻擊我們城市和社區所作回應完全正當。這一次，烏克蘭的長程制裁已經延伸至莫斯科地區，我們要明確告訴俄羅斯人：他們國家必須結束這場戰爭。」
法新社記者昨晚罕見獲准進入一處不得公開的地點，現場見證烏克蘭部隊發射長程無人機。這波行動為俄烏衝突以來規模最大之一。
營隊成員將像飛機一樣的無人機準備就緒後，無人機便發出呼嘯聲衝向俄羅斯，留下一道又一道火光和火焰。
烏克蘭國防部表示，自從2022年2月俄羅斯全面入侵以來，莫斯科及其週邊地區「遭遇規模最大一次攻擊」。
烏克蘭無人機部隊指揮官布洛夫迪（RobertBrovdi）最近接受法新社獨家專訪時表示，烏克蘭的當務之急「仍然是持續盡可能全面提升運用長程打擊的能力，針對廣泛軍事目標發動攻擊」。
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