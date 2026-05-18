快訊

極端降雨屢破紀錄！基隆雨天變少 降雨卻更猛

美伊談判卡關推升油價衝破111美元 全球近80國啟動能源緊急措施

川普稱台灣晶片廠都該來美國 本周開盤前5件國際事不可不知

聽新聞
0:00 / 0:00

烏克蘭無人機襲俄羅斯 單日近600架規模罕見

中央社／ 基輔17日綜合外電報導

俄羅斯當局今天表示，將近600架烏克蘭無人機夜間襲擊俄羅斯，造成4人死亡。烏克蘭總統澤倫斯基形容這波攻擊是針對莫斯科轟炸烏克蘭「完全正當的」報復行動。

法新社報導，俄羅斯國防部指出，全境於夜間一共擊落556架無人機，天亮後又攔截30架。這是這場持續中的衝突期間規模最大烏克蘭無人機攻勢之一。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，基輔這波攻勢「完全正當」。幾天前俄軍無人機和飛彈轟炸烏克蘭首都，造成至少24人喪生。

他說：「我們對於俄羅斯拖延戰事、攻擊我們城市和社區所作回應完全正當。這一次，烏克蘭的長程制裁已經延伸至莫斯科地區，我們要明確告訴俄羅斯人：他們國家必須結束這場戰爭。」

法新社記者昨晚罕見獲准進入一處不得公開的地點，現場見證烏克蘭部隊發射長程無人機。這波行動為俄烏衝突以來規模最大之一。

營隊成員將像飛機一樣的無人機準備就緒後，無人機便發出呼嘯聲衝向俄羅斯，留下一道又一道火光和火焰。

烏克蘭國防部表示，自從2022年2月俄羅斯全面入侵以來，莫斯科及其週邊地區「遭遇規模最大一次攻擊」。

烏克蘭無人機部隊指揮官布洛夫迪（RobertBrovdi）最近接受法新社獨家專訪時表示，烏克蘭的當務之急「仍然是持續盡可能全面提升運用長程打擊的能力，針對廣泛軍事目標發動攻擊」。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

延伸閱讀

烏克蘭無人機攻俄釀4死 莫斯科遇1年多來最大空襲

台烏無人機交流 紐時稱台灣銷東歐逾10萬架多流向烏克蘭

AI作戰爭議／武器自主化 AI接管戰場？

軍事AI實戰／俄軍前線高度倚賴AI 推自主攻擊

相關新聞

整理包／非洲伊波拉疫情拉警報 重點一次看

世界衛生組織（WHO）周日宣布，民主剛果與烏干達爆發的伊波拉疫情，已構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。此波疫情由本迪布焦（Bundibugyo）伊波拉病毒株引發，出現了逾80起疑似死亡病例，且目前尚無核准疫苗或治療藥物，引發全球擔憂。以下是重點整理。

《地獄占星師》爆紅 看真人日劇「拿小刀上戰場」困局

日劇《地獄占星師》在串流平台上架以來討論度高，打破Netflix由韓劇、歐美影集或動漫霸榜的局面。日劇曾風靡亞洲，但在國際串流平台上，常被網友批評「劇情刻意追求通俗」、「台詞像在解說劇情」、「打光太平」等。《地》劇敘事重感官刺激，迥異於一般日劇，其成功的要素，正戳中這些年來日本真人影視上不了國際舞台的痛點。

高市回訪李在明老家 韓以國是訪問禮遇

就日本首相高市早苗預定十九、廿日訪問南韓慶尚北道首府安東市，青瓦台發言人姜由楨十七日宣布，韓方將比照國是訪問規格歡迎接待高市。

諜戰升溫…陸稱稀土、AI遭竊密 美英控北京才是最大間諜

近年各國「間諜戰」有升高趨勢，大陸國家安全部昨日示警，近年「境外間諜」情報機關持續加大對陸滲透與竊密力度，除將黨政軍核心要害部門列為重點目標，也鎖定稀土、半導體、人工智慧、光電等戰略新興領域。同時點名部分涉密單位存在思想麻痺、觀念落後及心存僥倖等問題，要求強化保密責任、科技防護與國安教育。

情報稱古巴計畫用無人機攻擊美國基地 美官員：美軍可能因此出手

美媒Axios在17日引述機密情報報導，古巴已取得逾300架軍用無人機，且近期開始討論計畫，要利用這些無人機攻擊位於古巴關達那摩灣的美國基地、美國軍艦，以及位於古巴首都哈瓦那以北約145公里的佛州西島。

烏克蘭無人機攻俄釀4死 莫斯科遇1年多來最大空襲

俄羅斯官員今天表示，俄國多地遭烏克蘭無人機大舉攻擊，至少造成4人死亡，其中首都莫斯科遭遇1年多來最大規模空襲

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。