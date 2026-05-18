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金正恩訓示全軍指揮官 要求強化南韓邊界前線部隊

中央社／ 首爾18日綜合外電報導

國營北韓中央通信社今天報導，領導人金正恩指出，強化與南韓邊界的前線部隊以及其他重要部隊，是「更徹底嚇阻戰爭」的關鍵。

路透社報導，金正恩昨天在全軍師、旅級指揮官會議中發表這番談話。

根據北韓中央通信社，金正恩呼籲調整訓練體制並擴大實務操練，以因應現代戰爭變化及北韓軍力發展。

金正恩還表示，相關計畫應重新定義作戰概念，以配合軍事和技術裝備的快速現代化，並應用於部隊作戰訓練。

根據報導，金正恩強調思想忠誠以及對「主要敵人」的警戒。這是北韓用以指稱南韓時的說法。

南韓 金正恩 北韓

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