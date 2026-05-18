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中國男子涉間諜活動 遭挪威警方逮捕

中央社／ 奧斯陸17日綜合外電報導

挪威警察安全處今天表示，一名中國男子涉嫌間諜活動，在北部遭到逮捕。就在幾週前，一名中國女子才因涉嫌竊取衛星資料被捕。

法新社報導，挪威警察安全處（PST）媒體發言人維姆（Eirik Veum）告訴法新社，該名嫌疑人15日遭到北部諾德蘭（Nordland）警方逮捕。

維姆表示，這名男子被懷疑在諾德蘭地區「企圖從事非法情報活動」，但拒絕透露活動的具體內容。

挪威法院今天裁定該名嫌疑人羈押4週。

該男委任律師郝格（Tor Haug）向挪威新聞社（NTB）表示，當事人否認犯行。

挪威警察安全處7日曾宣布，一名涉嫌針對挪威衛星資料進行間諜活動的中國女子遭到逮捕。

挪威警察安全處律師布隆（Thomas Blom）當時告訴法新社，該名女子之所以被捕，是「基於懷疑中國國家行為者以一家在挪威登記的公司為掩護，試圖建造接收器，下載挪威在極地軌道衛星所收集的資料」。

挪威警察安全處還表示，本案另有其他人涉嫌參與。

挪威情報機關常將中國和俄羅斯列為對挪威從事間諜活動的主要風險源。據最新的威脅評估報告，這兩國展現出購置關鍵基礎設施或軍事設施附近土地的興趣。

間諜 挪威

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