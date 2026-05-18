聽新聞
0:00 / 0:00
中國男子涉間諜活動 遭挪威警方逮捕
挪威警察安全處今天表示，一名中國男子涉嫌間諜活動，在北部遭到逮捕。就在幾週前，一名中國女子才因涉嫌竊取衛星資料被捕。
法新社報導，挪威警察安全處（PST）媒體發言人維姆（Eirik Veum）告訴法新社，該名嫌疑人15日遭到北部諾德蘭（Nordland）警方逮捕。
維姆表示，這名男子被懷疑在諾德蘭地區「企圖從事非法情報活動」，但拒絕透露活動的具體內容。
挪威法院今天裁定該名嫌疑人羈押4週。
該男委任律師郝格（Tor Haug）向挪威新聞社（NTB）表示，當事人否認犯行。
挪威警察安全處7日曾宣布，一名涉嫌針對挪威衛星資料進行間諜活動的中國女子遭到逮捕。
挪威警察安全處律師布隆（Thomas Blom）當時告訴法新社，該名女子之所以被捕，是「基於懷疑中國國家行為者以一家在挪威登記的公司為掩護，試圖建造接收器，下載挪威在極地軌道衛星所收集的資料」。
挪威警察安全處還表示，本案另有其他人涉嫌參與。
挪威情報機關常將中國和俄羅斯列為對挪威從事間諜活動的主要風險源。據最新的威脅評估報告，這兩國展現出購置關鍵基礎設施或軍事設施附近土地的興趣。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。