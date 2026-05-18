高市回訪李在明老家 韓以國是訪問禮遇

就日本首相高市早苗預定十九、廿日訪問南韓慶尚北道首府安東市，青瓦台發言人姜由楨十七日宣布，韓方將比照國是訪問規格歡迎接待高市。

姜由楨說，高市此行是對南韓總統李在明一月訪問她故鄉日本奈良縣的回訪，期待成為兩國領袖進一步累積深厚互信和友誼的重要契機。

日本「時事通信社」十七日引述日本外交消息人士報導，高市此行旨在展現，即使國際情勢正激烈變化且日韓間仍存在歷史及領土爭議等懸而未決的重大問題，但兩國目前在高、李兩人領導下仍頻頻致力溝通。

李在明去年六月就任至今未滿一年，就已和日相會面六次，前三次都是高市前任的石破茂，讓日方對李在明反日的印象大改觀。

安東是六十二歲的李在明老家。除了去年一月，六十五歲的高市去年十月就任首相後，同月就出席同樣在慶北的朝鮮半島古都慶州市舉行的年度亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議。這次也是兩人分別以日韓領袖身分的第三次會面。

高市專機十九日將以南韓東南部的大邱國際機場為目的地，韓方在接待她的禮賓規格上，將由政治學者出身的南韓外交部「第二次官」（次長）金珍我接機。高市下機後將直接前往預定和李在明會面的飯店，李在明將以東道主身分在這家飯店的玄關親迎，飯店外將安排儀仗隊、軍樂隊和十二名旗手組成的旗手團，這些旗手將高舉兩國國旗，給予她國是訪韓規格的禮賓待遇。

根據韓媒十七日報導，此次「李高會」後將召開共同記者會與晚宴。由於安東是儒家思想在朝鮮半島興盛的搖籃，在韓日峰會後，兩位領袖將同遊聯合國教科文組織（ＵＮＥＳＣＯ）列入世界文化遺產的安東「河回村」，進行朝鮮半島歷史傳統的文化巡禮。