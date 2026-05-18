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韓救經濟「心臟」 擬祭出終極手段

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

南韓三星電子勞資雙方今天將舉行第二輪薪資談判，國務總理金民錫昨天表明，若罷工導致南韓經濟巨大損失，政府將行使包含「緊急調整權」的一切手段。

三星電子工會預定本周四展開達十八天的大罷工，直至六月七日。由於三星電子在南韓的重要性非同小可，其半導體生產線有南韓經濟的「心臟」之稱，一旦真的大罷工，這條生產線將面臨陷入癱瘓的危機。

去年六月才上台的李在明政府意識到問題的嚴重性，正研究是否動用南韓「工會與勞動關係調整法」中的「終極手段」：緊急調整權。

這項制度規定，當「爭議行為」恐危及南韓人民日常生活或對全國經濟造成重大損害時，「雇傭勞動部」部長可發動緊急調整權；一旦啟動緊急調整權，罷工等「爭議行為」必須立即停止且卅天內不得重啟；參與罷工的勞工必須立刻中止罷工，並返回工作崗位和遵從雇傭勞動部「中央勞動委員會」的強制調停手續。

南韓史上至今僅有四次發動緊急調整權的案例，包括一九九三年現代汽車員工罷工和二○○五年大韓航空（韓航）機師罷工。這對南韓憲法保障的團結權、集體交涉權與集體行動權可謂「雙面刃」，將直接上述「勞動三權」。

至於三星電子工會這次為何要大罷工，主要來自多數員工對公司分紅公式不透明，以及與南韓ＳＫ海力士等業界競爭對手差距變大的不滿情緒。三星在計算分紅時需扣除資本成本及稅金，公式複雜且員工難以自己預估，因此要求改為直接根據公司的營業利潤計算。尤其在南韓企業的終身雇用制解體下，比起企業的永續經營，員工已轉為更追求個人年薪的極大化。

金民錫 南韓 罷工

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