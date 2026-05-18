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最後轉機 三星電子要罷工 今重啟談判

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
三星電子工會計畫罷工，勞資十八日將重啟談判；圖為該工會成員四月廿三日在位於平澤的半導體廠區前，就薪酬問題舉行抗議。（路透）
三星電子工會計畫罷工，勞資十八日將重啟談判；圖為該工會成員四月廿三日在位於平澤的半導體廠區前，就薪酬問題舉行抗議。（路透）

南韓三星電子工會先前預告逾五萬名員工廿一日將啟動大罷工，但十六日宣布，願與資方在十八日進行繼上周以來第二輪薪資談判。

南韓國務總理金民錫與各部會首長召開緊急會議後說，三星電子占南韓出口兩成二八，貢獻南韓股市市值兩成六，旗下員工逾十二萬人並與一七○○家供應商合作，其半導體廠停工一天就預計造成高達一兆韓元（約台幣二一○億元）的直接損失。

金民錫補充說，更堪憂的是，半導體生產線暫時停擺就將導致數個月無法運作，外界相當擔心若因罷工導致原料必須報廢，經濟損失恐擴大至一百兆韓元（約台幣二點一兆元）。

金民錫說，預定十八日上午的協商，是可阻止罷工的最後談判機會；若罷工成真，不只衝擊個別企業，更將對出口、金融市場、眾多合作企業的經營和雇傭、國內投資等整體經濟造成嚴重負面影響，經濟損失恐超乎想像，勞資應尋求可避免罷工的方案。該談判將由南韓政府的調解人主持。

三星電子的主要客戶包括輝達、超微、谷歌等企業。摩根大通報告指出，罷工影響的產能恐遠超預期，估計對三星營業利潤的衝擊將高達台幣四四二四億至六五七二億元。

三星電子勞資雙方十一日起曾在南韓中央勞動委員會仲裁下，進行事後協調程序，但直至十三日凌晨，工會表示其取消績效獎金上限、透明化與制度化的相關要求未獲接受，協調破裂，且暫無計畫進一步與資方協商。工會十五日還稱，即使公司提議無條件重啟薪資談判，仍將如期罷工，但十六日則說資方已更換談判代表，將重啟談判。

三星電子工會十五日聲稱拒絕復談時，三星股價盤中一度重挫百分之九點三。分析家說，這是因罷工恐衝擊潛在產能，市場擔心三星恐無法履行對客戶供貨的承諾。三星電子四月底曾說，將盡可能避免生產中斷，即使發生罷工也將透過專責組織與應對體系防止受到影響。

三星電子工會已說，將秉持誠意協商以達成協議。三星高層先前也承諾將以開放態度協商，持續努力達成協議。三星電子會長李在鎔十六日對這起勞資紛爭首次公開表態，表示因公司內部問題引發的不安與擔憂，向全球顧客和社會大眾致歉。

金民錫 罷工 南韓

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