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李顯龍今訪廣西上海 聚焦東協合作

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
新加坡總理公署網站十七日宣布，新加坡國務資政李顯龍十八日起，到中國大陸的廣西和上海進行五天的訪問。美聯社
新加坡總理公署網站十七日宣布，新加坡國務資政李顯龍十八日起，到中國大陸的廣西和上海進行五天的訪問。美聯社

新加坡國務資政李顯龍十八日起赴中國大陸的廣西和上海進行五天訪問，行程涵蓋與地方高層會晤、企業參訪及實地考察，重點關注中國—東協互聯互通機制與雙邊經貿合作發展。新加坡聯合早報指出，這是李顯龍時隔一年半再以國務資政身分訪問大陸。

新加坡總理公署昨發布，李顯龍在廣西期間，將與中共廣西壯族自治區黨委書記陳剛會面並出席晚宴。他也將在當地進行考察，更好瞭解廣西作為連接中國和東南亞的重要門戶，在推動中國—東協互聯互通方面扮演的角色。至於在上海期間，李顯龍將與上海市長龔正會面並出席晚宴。他將在上海參訪相關企業，瞭解大陸科技發展情況。

新加坡聯合早報指，李顯龍此次訪陸是在新中高層往來保持良好的基礎上展開，旨在進一步深化兩國在地方層面的聯繫。此前，新加坡總理黃循財去年六月首次以總理身分訪陸，分別與大陸國家主席習近平、總理李強及人大委員長趙樂際會面。黃循財今年三月再度訪問大陸，期間與趙樂際在海南再次會面，並出席海南博鰲亞洲論壇。

李顯龍上次訪問上海是二○二四年十一月，期間與中共上海市委書記陳吉寧會面。他上次訪問廣西是在二○一四年九月出席在南寧舉辦的第十一屆中國—東協博覽會，新加坡是當屆博覽會主賓國。

報導提到，隨著二○一五年中星（重慶）互聯互通示範項目的啟動，以及該項目旗下的國際陸海貿易新通道發展，新加坡和廣西在港口物流及跨境互聯互通等領域合作不斷的加深。

李顯龍 新加坡 廣西

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