諜戰升溫 陸稱稀土、AI遭竊密 美英反控 北京才是最大間諜

近年各國「間諜戰」有升高趨勢，大陸國家安全部昨日示警，近年「境外間諜」情報機關持續加大對陸滲透與竊密力度，除將黨政軍核心要害部門列為重點目標，也鎖定稀土、半導體、人工智慧、光電等戰略新興領域。同時點名部分涉密單位存在思想麻痺、觀念落後及心存僥倖等問題，要求強化保密責任、科技防護與國安教育。

大陸國安部、外交部近年曾高調發布多起「外國間諜滲透」案件，甚至點名指控美國ＣＩＡ、英國MI6招募中方人員，或外國諮詢公司竊取數據等，西方國家包含美國、英國、歐盟國家則指責北京「賊喊捉賊」，認為北京大肆宣傳外國滲透，是為了轉移國際焦點。

大陸國安部昨發布，近年境外間諜情報機關手段翻新、攻勢凌厲，滲透策反變本加厲，竊密活動愈演愈烈。從國安機關破獲案件看，個別涉密單位和人員思想麻痺、責任落實不到位，導致制度空轉、監管缺位，令人警醒。又稱，境外間諜情報機關竊密目標更加關鍵要害，將中共黨政軍核心要害部門及人員作為滲透竊密重點目標，採取技術竊聽、人員策反等方式，刺探、竊取其國家祕密，攻擊強度不斷增加、對抗烈度持續提升。

文章提到，竊密技術更加先進隱蔽。境外間諜情報機關投入巨額資金、海量資源，將最新科技成果用於對陸滲透竊密，技術十分先進、偽裝更為隱蔽、方式更加多元，對其反竊密防洩密工作提出了更高要求。而境外間諜情報機關為取得競爭優勢，已將稀土、光電、半導體、高端晶片及人工智慧等戰略新興領域實施間諜竊密，千方百計竊取其核心技術和敏感數據。文章並指，透過公開資料、網路釣魚及暗網交易等方式，敏感資訊外洩風險上升。

針對內部問題，文章指部分單位未能從政治高度認識保密工作的極端重要性，仍存在「說起來重要、抓起來次要、做起來不要」問題，沒有針對自身業務場景及時制定保密規範；要求各級黨政機關、企事業單位和社會組織的主要負責人扛起主責；要求緊盯人工智慧、雲計算、大數據等新技術帶來的新型洩密風險。

儘管大陸多次指控「境外間諜」竊密活動愈演愈烈，西方國家則稱北京才是全球最大的間諜威脅。美國ＦＢＩ與英國MI5、MI6多次發表聲明，強調中共對西方進行的是「全系統、史無前例規模」的間諜與網路攻擊。

具體案件包括美國司法部曾密集起訴竊取ＡＩ核心技術的工程師、在美追捕異議人士的「跨國鎮壓」特工；菲律賓軍方與調查局也公開指出，近年逮捕多名涉嫌偷拍軍事基地的中國籍「遊客」，顯示外國勢力（指中國）對菲的間諜滲透已成明顯趨勢。

另外，針對大陸修訂「反間諜法」，將涉及「國家安全和利益的文件、數據、資料」都納入間諜定義，各國政府與商界也曾表達高度疑慮。