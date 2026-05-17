伊朗媒體：美國回應德黑蘭終戰提案缺乏實質讓步

伊朗媒體今天報導，美國對德黑蘭擬議的終戰談判議程所作的最新回應，並未提出任何實質讓步。

法斯通訊社（Fars）報導，華府提出一份五點清單，包括要求伊朗僅保留一座核設施繼續運作，並將高濃縮鈾庫存移交美國。

報導表示，美國拒絕釋出伊朗遭凍結的海外資產，「即使釋出25%」也不肯，並拒絕就2月28日戰爭爆發以來對伊朗造成的損害支付任何賠償，更指出美方以停止各戰線敵對行動當作啟動談判的前提。

另據梅爾通訊社（Mehr）報導：「美國未提出任何實質讓步，卻希望獲得交戰期間無法取得的讓步，恐使談判陷入僵局。」

根據伊朗提案，德黑蘭要求各戰線停戰，包括以色列在黎巴嫩的軍事行動，及美國海軍解除4月13日起對伊朗港口實施的海上封鎖。提案還要求美國全面解除對伊朗制裁，以及釋出美方長期制裁下，遭凍結的伊朗海外資產。

法斯通訊社指出，伊朗提案強調德黑蘭將持續管理具戰略意義的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）；伊朗自戰爭爆發後持續封鎖這條能源要道。

伊朗武裝部隊發言人薛卡契（Abolfazl Shekarchi）今天對美國總統川普（Donald Trump）發出警告，別對伊朗重啟攻勢。