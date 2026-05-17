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美媒：古巴取得逾300架軍用無人機 美方正評估威脅
美國媒體Axios今天引述機密情資報導，古巴已取得逾300架軍用無人機，並於最近開始討論運用它們攻擊關達那摩灣（Guantanamo Bay）美軍基地及船艦的計畫。
路透社引述Axios報導，古巴也可能利用這些無人機，攻擊位於古巴首都哈瓦那（Havana）以北的佛州西島（Key West）。
一名美國高階官員告訴Axios，這項情資可能成為美國採取軍事行動的理由，並顯示川普政府將古巴視為威脅的程度，原因是古巴的無人機作戰發展，以及伊朗軍事顧問出現在哈瓦那。
路透社無法立即核實這份報導是否屬實。
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