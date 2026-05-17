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民主剛果爆伊波拉疫情 東部城市果瑪確認1起病例
剛果民主共和國（簡稱民主剛果）正爆發伊波拉（Ebola）病毒疫情，衛生當局今天表示，一間實驗室已經確認國內東部重要城市果瑪（Goma）出現陽性病例。
法新社報導，剛果國家生物醫學研究所（INRB）所長穆延貝（Jean-Jacques Muyembe）告訴法新社：「實驗室檢測已確認果瑪出現1起陽性病例。」
他還說道，該患者是1名女性，其丈夫在伊圖里省（Ituri）首府布尼亞（Bunia）因伊波拉病毒病歿，她於丈夫過世之後帶病前往果瑪。
路透社報導，世界衛生組織（WHO）今天稍早宣布，民主剛果與烏干達爆發伊波拉病毒疫情，已經構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。
世衛組織指出，這波疫情由罕見的Bundibugyo型病毒引發，但尚未達到「大流行緊急事件」標準。
世衛組織提到，截至昨天，伊圖里省的布尼亞、盧瓦巴拉（Rwampara）和蒙瓦盧（Mongwalu）等至少3個區域通報了80起疑似死亡病例、8起實驗室確診病例，以及246起疑似病例。
民主剛果衛生部近日也證實，伊圖里省爆發的新一波伊波拉疫情已造成至少80人病亡。
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