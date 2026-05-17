情報稱古巴計畫用無人機攻擊美國基地 美官員：美軍可能因此出手

美媒Axios在17日引述機密情報報導，古巴已取得逾300架軍用無人機，且近期開始討論計畫，要利用這些無人機攻擊位於古巴關達那摩灣的美國基地、美國軍艦，以及位於古巴首都哈瓦那以北約145公里的佛州西島。

一位美國高官向Axios說，上述情報可能成為美國採取軍事行動的藉口，也透露由於無人機戰爭的發展及伊朗軍事顧問在哈瓦那的存在，川普政府視古巴為威脅的程度。

美國中情局（CIA）局長拉特克利夫14日曾飛抵哈瓦那，與古巴內政部長和情報部門負責人罕見舉行會談。一位CIA官員說，拉特克利夫表明，若古巴要在經濟和安全議題上和美國合作，就必須做出根本性改變；拉特克利夫還提醒古方，必須認真對待美國總統川普的立場，並拿1月美軍突襲抓捕委內瑞拉強人馬杜洛為例。