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拉脫維亞總統指派反對黨議員組閣 政局進入重整

中央社／ 維爾紐斯17日專電

拉脫維亞總理日前辭職，導致執政聯盟實質瓦解。總統林克維奇斯16日宣布指派反對黨「聯合名單」國會議員庫爾柏格斯嘗試籌組新政府，政局進入重整階段。

拉脫維亞公共媒體（LSM）報導，林克維奇斯（Edgars Rinkēvičs）在昨日與各政黨磋商後作出該決定。他表示，相較於讓現任政府以看守內閣形式運作至10月國會選舉，籌組新政府更為適當，但考量剩餘任期僅約5個月，組閣程序需加快進行。

拉脫維亞日前發生烏克蘭無人機入侵墜毀事件，在國防爭議延燒以及執政聯盟失去國會多數壓力下，原總理希林娜（Evika Silina）14日宣布辭職，導致由3個政黨組成的執政聯盟瓦解，政府垮台。隨後各黨展開協商，尋求新的執政組合。

報導指出，在國會席次分散、政黨對立加劇情況下，新政府要取得多數支持面臨挑戰。若庫爾柏格斯（Andris Kulbergs）成功組成內閣，仍須經國會表決通過，方能正式上任。

「聯合名單」（United List）目前為國會最大在野勢力之一。庫爾柏格斯表示，新政府應是「行動型聯盟」，需放下政治分歧，優先處理國家安全、預算與外交等議題，並確保即將舉行的國會選舉順利進行。

根據報導，林克維奇斯已要求庫爾柏格斯於25日前提出組閣進度報告，包括聯盟協商成果、部會分配構想及施政綱領草案。在一般情況下，組閣程序往往需時數週。

拉脫維亞 辭職 烏克蘭

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