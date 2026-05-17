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伊朗媒體：國會議長卡利巴夫獲任命 負責對中關係
伊朗媒體今天報導，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad BagherGhalibaf）已獲任命出任中國事務特別代表，負責伊朗與中國的關係。
伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim）引述「知情消息人士」的話報導：「卡利巴夫最近獲任命為伊朗對中國事務特別代表」。多家媒體也報導類似消息。
目前尚不清楚是誰任命卡利巴夫擔任此職，但塔斯尼姆通訊社報導，他將「協調伊朗與中國之間各領域的關係」。
卡利巴夫近期才擔任與美國談判的首席代表。
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