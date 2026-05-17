伊朗媒體：國會議長卡利巴夫獲任命 負責對中關係

彭博報導，民主剛果與烏干達爆發伊波拉疫情，世界衛生組織（WHO）17日宣布，這波疫情已構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。WHO警告，這起由本迪布焦型伊波拉病毒（Bundibugyo ebolavirus）引發的疫情「異常嚴峻」，目前沒有正式核准的疫苗或治療藥物，實際感染人數與傳播範圍也可能比目前通報情況更大，建議各國啟動緊急機制和邊境篩檢。

2026-05-17 11:11