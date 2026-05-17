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曼谷火車撞巴士8死 泰媒指交通設計與管理失靈

中央社／ 曼谷17日專電

泰國曼谷昨天發生火車撞巴士事故，造成8人死亡及32人受傷，警方已對巴士和火車司機2人提起危險駕駛致死的指控。事件也引發外界對泰國平交道安全的討論，有媒體評論認為，這起事故是系統設計缺陷所導致的災難。

泰國一列火車昨天在曼谷市中心撞上一輛巴士，並波及數台汽機車後起火燃燒，這起重大事故共造成8人喪命、32人受傷。曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，曼谷警方已對事故中巴士和火車司機提起危險駕駛致死的指控。

有目擊者指出，事發時平交道柵欄並未放下，初步調查指出，由於有車輛占據平交道而導致欄杆無法放下。據規定，鐵路平交道及其周圍5公尺內禁止停車。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）昨天深夜前往事故現場視察，並質疑為何沒有任何鐵路工作人員提醒火車司機平交道交通堵塞，他表示，該路段一直都非常擁擠。

據中央社記者觀察，發生事故的平交道過去常有駕駛違規在柵欄放下後仍硬闖，另外，尖峰時段也不時可見汽機車因車流而暫時停在平交道上。

泰叻報（Thairath）下午在官方社群媒體發布影片指出，今天有公車在事故現場停紅燈時，仍停在平交道上，並寫道，「不到24小時前才發生重大交通事故，514號公車卻仍在停紅燈時停在鐵軌上阻礙通行」，質問「到底何時才能學到教訓」。

泰國媒體Thaiger今天發表評論指出，官方將這起事故歸咎於巴士因塞在車陣中，而橫停在鐵軌上動彈不得，被列車撞上，這樣的解釋很容易讓人們認為這是「意外事故」，但事實並非如此。

評論寫道，這是一起因系統設計缺陷而導致的災難，「最大的問題不在於誰做了什麼，而是為什麼會有這樣的路口」，並歸納出三個防線失效才會造成事故。

第一是平交道的柵欄從未放下，「因此最基本的防線，根本無法發揮作用」；第二是事故當下交通號誌未能有效阻止車輛進入平交道；第三則是曼谷的平交道口的地面上，很少有以黃色油漆標出的方框，禁止車輛駛入。

Thaiger指出，「這三層防護措施要不是失效，就是從一開始就存在缺陷」，並補充，泰國4346公里的鐵路網中，有近1800個平交道根本沒有任何柵欄。

民族報（The Nation）今天報導，這起事故給出了嚴厲警告，即駕駛切勿在未確認交通暢通的情況下進入平交道，並引述一名目擊者的說法指出，巴士被迫停在平交道上是因為前方交通堵塞，這凸顯出平交道的一項關鍵安全原則，即「駕駛員應在鐵軌前停車，而不是在鐵軌上停車」。

泰國上次發生嚴重的平交道事故是2020年10月在北柳府（Chachoengsao）有貨運列車撞上巴士，當局當時表示，該平交道設有警報通知但沒有護欄，事故造成至少20人死亡，數十人受傷。

曼谷 泰國

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