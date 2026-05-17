烏克蘭無人機攻俄釀4死 莫斯科遇1年多來最大空襲

俄羅斯官員今天表示，俄國多地遭烏克蘭無人機大舉攻擊，至少造成4人死亡，其中首都莫斯科遭遇1年多來最大規模空襲。

路透社報導，俄羅斯當局今天表示，莫斯科州（Moscow Oblast）有3人死亡，貝爾哥羅德州（Belgorod Oblast）有1人喪生。

莫斯科州州長伏洛比約夫（Andrei Vorobyov）指出，莫斯科市以北的希姆基（Khimki）地區1棟住宅遭擊中，1名女子身亡，救難人員正於瓦礫堆中尋找另1名受困者。在梅季希區（Mytishchi）波戈列爾基村（Pogorelki）有2名男子罹難。多棟高層住宅大樓及基礎設施在攻擊中受損。

俄羅斯官方通訊社塔斯社（TASS）引述莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）的話報導，防空部隊自午夜以來已擊落81架朝向莫斯科市攻擊的無人機，這是莫斯科市逾1年來遭遇的最大規模攻擊。

他表示，這波攻擊造成12人受傷，多數發生在莫斯科煉油廠入口附近，另有3棟民宅損毀，但煉油廠的「技術」設備未受損。

俄羅斯國防部指出，過去一夜至早晨，境內共擊落556架無人機。另外，俄國最大機場、莫斯科謝瑞米提耶佛機場（Sheremetyevo Airport）表示，有無人機殘骸墜落於機場範圍內，所幸並未造成任何損害。