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日媒：日本防衛白皮書擬提共軍在台灣周邊軍演

中央社／ 東京17日綜合外電報導

日本共同社最近取得日本政府2026年版防衛白皮書的草案內容顯示，將分析中國屢次在台灣周邊的海空域軍演，為打算提升實戰力，以及試圖把常態性活動，化為既成事實。

共同社報導，日本新版防衛白皮書的草案也把中國定位成「應結合綜合國力，以及與盟友、志同道合國家合作，加以應對的對象」。

根據共同社取得的草案，新版防衛白皮書將提到中國軍方在日本周邊的動向，並對其在太平洋一側日益頻繁的活動表達警戒，列出的實例包含中方去年6月曾首度同時派出兩艘航空母艦在太平洋活動，且戰機「異常接近」自衛隊飛機。

此外，草案內容也提到去年12月，日方主張自衛隊戰機遭共機雷達照射，並指責北京當局「在缺乏透明度的情況下，持續大幅增加國防預算」。

另外，草案也「嚴重關切」中國與俄羅斯去年12月派出轟炸機，在日本附近的太平洋上空，聯合飛行。

關於北韓，草案認為北韓極為快速地推動研發飛彈，「構成比以往更重大且迫近的威脅」。

日本新版防衛白皮書的正式內容，最快將在7月公布。

日媒 航空母艦 共軍

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