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菲律賓副總統彈劾案將開審 兩大家族對決白熱化

中央社／ 馬尼拉17日專電

菲律賓媒體報導，參議院明天下午正式組成彈劾法庭，審理副總統薩拉杜特蒂（Sara Duterte）彈劾案，菲律賓兩大政治家族之間的對決趨於白熱化。

菲律賓星報（The Philippine Star）今天引述參議院議長凱耶塔諾（Alan Peter Cayetano）15日發出的公文報導，參議院將於18日展開彈劾審判相關程序，全體參議員須穿著法袍出席。

眾議院則在11日表決通過彈劾薩拉．杜特蒂。根據菲律賓憲法規定，參議院將轉換為彈劾法庭，由全體參議員擔任法官，眾議院則組成11人檢察團隊，負責提出論告與證據。

彈劾理由書指控薩拉濫用機密資金、賄賂政府官員、對總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）發出刺殺威脅，以及擁有來源不明的財富。

若彈劾法庭判決彈劾成立，薩拉將被免除副總統職務，並終身不得擔任公職。

在眾議院表決彈劾案同日，參議院突然變天，凱耶塔諾獲選為新任參議院議長；凱耶塔諾被認為較親近杜特蒂家族，但他否認這是意圖拖延彈劾程序的政治操作。

副總統彈劾案被外界視為馬可仕與杜特蒂兩大政治家族的重要對決，審理過程料將伴隨高度政治攻防與輿論角力。審判結果除牽動兩家勢力的消長外，也可能連帶引發地方派系與國會勢力重整。

觀察人士普遍認為，若薩拉成功躲過彈劾，將成為2028年總統大選的有力競爭者。

在南海爭議、地緣政治競爭漸趨激烈之際，總統選舉的結果可能影響菲律賓外交與安全政策走向，並牽動馬尼拉與華府、北京的互動。

薩拉 菲律賓 杜特蒂

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