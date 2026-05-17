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范厚祿投書澳媒 籲WHO及WHA納入台灣參與

中央社／ 雪梨17日專電

駐布里斯本辦事處長范厚祿投書「澳洲印度新聞」時強調，「世界衛生大會」（WHA）基於「包容性」原則，應該納入台灣參與，讓台灣的醫療專業及經驗貢獻國際社會。

最新一期「澳洲印度新聞」（Australia IndiaNews）15日刊登范厚祿以「全球衛生科學合作應該納入台灣參與」（Global Health, Scientific Cooperation andthe Case for Taiwan's Participation）為題投書。

范厚祿在文中表示，當前世界面臨新興傳染病、人口老化、慢性病等全球醫療衛生挑戰；醫療衛生不分國界，各國已無法單獨解決；對此，更需要以科學、透明和共同承擔責任為基礎進行國際合作。

范厚祿指出，台灣持續被排除在世界衛生組織（WHO）和世界衛生大會之外的不合理情況，國際社會已日益關注。

他提到，台灣擁有亞洲最先進的醫療體系；例如，台灣擁有完善的全民健康保險、電子病歷交換與醫療雲端平台、高度數位創新醫療整合技術及系統，以及運用人工智慧預測疾病風險、長期照護監測系統、偏遠地區遠距醫療等。

范厚祿相信，台灣可分享這些成功的醫療照護經驗，並與國際社會務實合作，共同追求WHO的「人人享健康」（Health for All）目標，建立全球永續醫療健康體系。

范厚祿提到澳洲昆士蘭州（Queensland）台灣社群對於當地醫療照護的貢獻；例如，慈濟基金會布里斯本分會長期於昆士蘭偏遠地區和弱勢社區進行義診；2021年台安醫院與布里斯本瑪特醫療集團（MaterFoundation）簽署諒解備忘錄，促進醫學研究、臨床培訓和醫院管理方面的交流合作。

范厚祿解釋，台安醫院與瑪特醫療集團的合作協議，標誌著台灣與昆士蘭州雙方醫療機構合作邁出重要的一步。

范厚祿提醒，台灣一直被排除在全球衛生體系之外，形成國際衛生的缺口；除了削弱全球整體應對的能力、失去許多醫療資訊交流機會，也對全球衛生安全造成廣泛影響。

他強調，「包容性」原則、透明度與及時的資訊取得的重要性不容忽視；他呼籲，唯有讓台灣參與WHA，方能有效預防疾病，期盼澳洲及國際社會共同合作，進而落實WHO的目標。

WHA 印度 澳洲

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