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日本栃木強盜殺人案 警追到羽田機場再逮1嫌

中央社／ 東京17日綜合外電報導

數名歹徒本月稍早闖入日本栃木縣上三川町一處民宅，並造成母子3人1死2傷，4名少年疑似被教唆犯案，已經落網。警方今天在羽田機場逮捕一名疑似為此案教唆者的男子。

多名歹徒本月14日上午侵入三川町一處住宅並搜刮財物。他們做案期間，69歲婦人富山英子被刀襲擊，胸口等部位被刺身亡；富山的長子與次子當時正在屋外務農，趕回家後也遇襲而受傷。

日本放送協會（NHK）報導，4名少年因為涉嫌犯下強盜殺人已經被捕，年紀均為16歲，其中幾人是高中生。

警方認為這4名少年受人唆使，所以警方目前朝「匿名流動型犯罪集團」（簡稱「匿流」）的方向辦案，仍在調查是否有其他幕後教唆者。

而警方接著在今天上午，依強盜殺人罪嫌於羽田機場逮捕一名住在神奈川縣的28歲男子。這也使此案被捕人數增至5人。

「每日新聞」報導，栃木縣下野警察署搜查本部研判，男嫌當時企圖逃亡，所以出現在羽田機場內。

日本富士新聞網（FNN）報導，男嫌被捕當下，試圖從羽田機場的國際航廈出國。

另外，警方表示，被捕的4名少年之中，有人供稱「其中有第一次碰到的人」，也有人否認犯案。

羽田機場 日本

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