不碰酒卻為習近平破例？時代：川普訪中畏縮恭敬 被問台灣這幕最經典

美國「時代雜誌」15日報導，美國總統川普近日睽違近9年訪問北京，14日與中國大陸國家主席習近平「再度會面」，鮮明凸顯全球權力轉移至東方。川普此行是美國總統近30年來首度出訪未順道拜訪任何盟邦，他全程收起容易被冒犯的脾氣，顯得尷尬畏縮，最經典的一幕莫過於，川習會後參觀天壇被問是否討論台灣時，川普異常沉默，隨即受訪僅稱「中國很美」。

另一方面，習近平會中開門見山說重話，稱台灣是美中最重要議題，早早立下北京對美規矩這點十分耐人尋味；考量中國正面臨不少實際困境，包括長期房地產危機、消費疲弱與通縮壓力，北京這種強勢姿態或許令人意外。

澳洲國立大學研究中國領導層的學者宋文笛表示：「習近平覺得自己可以直接放話警告，而且不必太擔心川普不悅或反擊」「他在川普面前公開表現得很強硬，而且也沒付出什麼代價」。

時代雜誌描述，不管是因伊朗戰爭削弱氣勢，或受到時差影響，川普訪問這個曾被稱為「中國」（Middle Kingdom）的國家時，全程顯得屈居下風。

先是啟程時罕見沒在空軍一號受訪；初次見到習近平後，在真實社群也靜悄悄；後來終於發文則是為習近平的「東升西降」說法辯護。川普在文中寫道，習優雅提及美國正在衰退「百分百正確」，而這發生在前總統拜登時期，而非他重返白宮之後。

時代提到，以滴酒不沾聞名的川普似乎在北京國宴上對習敬酒時喝了一口酒，顯得畢恭畢敬。對此，白宮已經否認川普飲酒。稍後川普在習近平陪同下參觀中南海花園更盛讚，「這是任何人見過最美的玫瑰」。

事實上，川普訪中前已對中國作出重大讓步，包括擱置對台灣140億美元軍售和允許輝達對中出售H200。這時的川普，相較去年對全球祭出對等關稅時的誇大氣勢，已相去甚遠。

最重要的是，儘管身旁有一整排頂尖企業高層隨行，川普看起來卻異常孤立。值得注意的是，這是1998年以來，首次有美國總統出訪時，前後都沒有哪怕象徵性地順道訪問盟邦。

新加坡國立大學國際關係教授莊嘉穎（Ja Ian Chong）表示：「至少在形象上，北京成功營造出一種強大又氣勢十足的感覺。」

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