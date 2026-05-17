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以黎停火協議延長 以色列仍空襲黎南逾20村莊

中央社／ 貝魯特16日綜合外電報導

以色列黎巴嫩政府雖已同意延長停火協議45天，以色列今天仍對黎南發動大規模空襲，據黎國官方媒體報導，黎境20多個村莊今天遭到以色列攻擊。

以色列表示，攻擊目標主要是真主黨（Hezbollah），以方在空襲前已對黎南9個村莊發布撤離警告。

以色列的持續轟炸，只會讓黎巴嫩南部民眾更加質疑停火協議，在黎境已有數以千計的民眾被迫離開家園。

黎巴嫩國家通訊社（NNA）今天報導，今天有超過20個村莊遭到攻擊，包括一座距離邊境有50多公里的村莊。

隨後真主黨也宣布，他們對以色列北部一處軍事目標發動攻擊。

黎巴嫩政府與以色列的停火協議自4月17日生效，但雙方屢次不遵守，如今協議期限屆滿，昨天兩邊同意再延長停火45天。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天表示，他歡迎停火協議延長期限，並「敦促各方全面遵守停火規定」。

儘管已經同意停火延長，但以色列今天仍繼續對黎巴嫩空襲，以軍更占領邊境附近地區。

真主黨也頻頻宣布對以色列北部、以軍所占領的黎巴嫩南部據點發動攻擊，今天宣稱有多次攻擊行動。

以色列軍方今天表示，在黎巴嫩南部的衝突，以方再增添一名士兵陣亡；自3月初衝突以來，已造成以軍21人身亡。

有伊朗背後撐腰的真主黨，一直反對黎巴嫩政府與以色列達成協議，並宣稱他們今天在黎南的希亞姆（Khiam）對以軍發動攻擊。

真主黨表示，之所以出手，是因為以色列違反停火協議，「襲擊黎巴嫩南部村莊」。

黎巴嫩當局指出，自衝突爆發以來，以色列襲擊黎巴嫩已造成超過2900人死亡，其中有400多人是在停火後遇害。

以色列 黎巴嫩 真主黨

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以黎決議延長停火 以軍發動新一波空襲

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