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英極右遊行對陣挺巴示威 倫敦街頭湧入萬人

中央社／ 倫敦16日綜合外電報導

數萬名民眾今天在英國倫敦參加遊行，其中一場由極右派人士羅賓森發起，另一場則是與挺巴勒斯坦抗議合併的反示威活動。警方為此展開大規模行動，以將對立陣營參與者隔開。

法新社報導，倫都都會區警察局出動4000名警力，並動用騎警、警犬、無人機與直升機，應對羅賓森（Tommy Robinson）的「團結王國」（Unite the Kingdom）遊行、紀念「災難日」（Nakba Day）的集會，以及英格蘭足總盃決賽相關活動。

災難日紀念1948年以色列建國期間，巴勒斯坦人被迫流離失所的事件。這場集會在倫敦西區登場，並在比卡迪里廣場（Piccadilly）附近的演說作結，且與「挺身對抗種族主義」（Stand Up to Racism）組織發起的反法西斯遊行合併進行。

「團結王國」遊行自倫敦市中心霍缽（Holborn）出發，最終抵達國會廣場（Parliament Square），由羅賓森等人向集結群眾發表演說結尾。

來自英格蘭東北部、66歲的特納（Christine Turner）在活動現場接受法新社採訪時表示：「移民是最讓人擔憂的問題。我們是個島國，擁有明確的國界，當局卻沒有好好守護。必須採取行動了，這種狀況已經拖得太久了。」

參與群眾來自四面八方，有些人戴著印有「讓英格蘭再次偉大」（MEGA）的紅色帽子，另一些人則手持木製十字架並高喊「基督是王」。

都會區警察局尚未公布預估的參與人數，但英國媒體播出的空拍畫面顯示，有數萬人湧入「團結王國」集會，現場可見大量英國國旗、英格蘭聖喬治旗等各式旗幟。

相較之下，法新社記者在反示威現場估計，參與人數僅約數千人。

在今晚的最新報告中，警方表示員警在這兩場抗議活動共逮捕43人，另外在溫布利（Wembley）舉行的切爾西對曼城英足總盃決賽中，也逮捕22人。

倫敦 英格蘭 羅賓森

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