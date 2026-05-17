哥倫比亞總統大選將近 右翼候選人團隊兩人遇害

距離哥倫比亞總統大選僅剩兩週，右翼總統候選人艾思普雷雅所屬政黨今天表示，競選團隊兩名成員在東南部麥塔省（Meta）遇害。

艾思普雷雅（Abelardo De La Espriella）所屬政黨「祖國捍衛者」（Defenders of the Homeland）表示，團隊成員德維亞（Rogers Mauricio Devia）和卡多納（Fabian Cardona）昨晚在麥塔省庫巴拉爾（Cubarral）鄉間地區，遭到4名騎乘機車的蒙面男子攔截開槍。

德維亞曾任庫巴拉爾鎮長，負責艾思普雷雅在當地的競選協調工作，卡多納則協助後勤。案發時，兩人正騎機車從維拉維辛西奧（Villavicencio）返回，身上攜帶競選宣傳物資。

艾思普雷雅於一段影片聲明中控訴：「他們遭到殘忍冷血殺害。」

當局目前尚未確認幕後是何團體所為，不過艾思普雷雅在聲明中將矛頭指向前「哥倫比亞革命軍」（FARC）叛離分子，但他未提出具體證據。

哥國總統大選將於5月31日舉行，艾思普雷雅目前在民調中暫居第2，僅次於左翼候選人塞培德（Ivan Cepeda）。

艾思普雷雅競選承諾，將對游擊隊、黑幫犯罪和毒品走私採取強硬手段，包括要轟炸叛軍陣地，要恢復對古柯鹼作物空中噴藥。

他最近聲稱有人密謀狙擊暗殺他，幕後有政府情報人員涉入。

哥倫比亞總統大選，若第一輪沒人得票超過50％，則前兩名候選人將在6月21日舉行第2輪決選。