快訊

三和夜市收攤爆衝突！不滿遭責備男持球棒怒砸自家攤位 母心碎告家暴

115會考自然／圖表題幾乎佔一半！若平時沒接觸較吃力 鯉魚捉放法、酸雨入題

買iPhone舊型號怕買到展示機？網傳4招辨真偽 內行揭看「1數據」最準

聽新聞
0:00 / 0:00

最高警報！WHO升級伊波拉疫情「國際緊急事件」給各國2建議

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國疾管中心曾公布電子顯微鏡影像顯示伊波拉病毒顆粒。美聯社
美國疾管中心曾公布電子顯微鏡影像顯示伊波拉病毒顆粒。美聯社

彭博報導，民主剛果與烏干達爆發伊波拉疫情，世界衛生組織（WHO）17日宣布，這波疫情已構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。WHO警告，這起由本迪布焦型伊波拉病毒（Bundibugyo ebolavirus）引發的疫情「異常嚴峻」，目前沒有正式核准的疫苗或治療藥物，實際感染人數與傳播範圍也可能比目前通報情況更大，建議各國啟動緊急機制和邊境篩檢

WHO表示，因出現跨境傳播、原因不明的死亡群聚，以及疫情規模存在重大不確定性，已達到發布最高級別國際公共衛生警報的標準，這是WHO自2024年猴痘疫情以來再度宣布「國際關注公共衛生緊急事件」。WHO強調，目前尚未達到「大流行緊急事件」標準。

非洲疾病管制暨預防中心資料顯示，截至5月16日，剛果伊圖里省通報8例確診、336例疑似感染病例，以及87起疑似死亡病例。烏干達首都坎帕拉確認2起病例，包括1人死亡，患者都是從剛果入境的旅客。

這波疫情被發現前，可能已隱形傳播數周。初步檢測的13份檢體中，有8份呈伊波拉陽性；伊圖里省與鄰近北基伍省也通報更多原因不明死亡及疑似病例。

路透報導，WHO表示，疫情已對其他國家構成公共衛生威脅，且病毒已出現跨境傳播案例，建議各國啟動國家災害與緊急管理機制，並在邊境與國內主要道路實施篩檢。

本迪布焦型伊波拉病毒是少數會感染人類的罕見伊波拉病毒之一，過去僅在2007年烏干達與2012年剛果東部造成2次有紀錄的疫情，合計病例數仍少於這波疫情。

目前多數伊波拉疫苗與抗體療法，都是10年前西非疫情造成逾1.1萬人死亡後，針對較常見、致死率也更高的薩伊型伊波拉病毒株研發。

伊波拉疫情 烏干達 WHO

延伸閱讀

民主剛果、烏干達爆伊波拉疫情 世衛：國際公衛緊急事件

剛果爆發新一波伊波拉疫情 疑似246病例已奪65命

民主剛果爆發新一波伊波拉疫情 至少80死

民主剛果爆發伊波拉疫情 當局稱致死率可達50%

相關新聞

最高警報！WHO升級伊波拉疫情「國際緊急事件」給各國2建議

彭博報導，民主剛果與烏干達爆發伊波拉疫情，世界衛生組織（WHO）17日宣布，這波疫情已構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。WHO警告，這起由本迪布焦型伊波拉病毒（Bundibugyo ebolavirus）引發的疫情「異常嚴峻」，目前沒有正式核准的疫苗或治療藥物，實際感染人數與傳播範圍也可能比目前通報情況更大，建議各國啟動緊急機制和邊境篩檢。

ChatGPT能幫你理財？美伊戰爭、貿易戰下表現如何

AI真能當你的專屬理財顧問？華爾街日報實測數月，要求ChatGPT在美伊戰爭與川普貿易戰等危機中擬定策略！雖然在資產配置表現及格，但面對避險與選擇權等衍生性金融商品時，卻給出危險的擇時建議。面對市場抗通膨挑戰，其大盤投資回報與投資報酬率比較究竟成績如何？本文為讀者揭開AI理財隱藏的高風險陷阱。

撤兵倉促…美對歐減軍 川普政府採新模式

美聯社十五日引述美國官員報導，五角大廈正藉由取消原定向波蘭及德國部署兵力的方式，而非撤回已駐紮在這兩國的美軍，來縮減數千名駐歐美軍。

德總理與川普通話 修補關係

德國總理梅爾茨十五日在社媒發文表示，他同日和川普通話，交談「愉快」；美國是「強大北約（ＮＡＴＯ）」的重要夥伴。紐約時報同日報導說，梅爾茨此言暗示已在通話中修補兩人關係。他四月才因指稱伊朗在美伊戰爭中羞辱美國，令川普備感憤怒。

日本修改安保三文件 擬不動非核三原則

日本讀賣新聞十六日報導，目標今年修改的日本「安保三文件」，根據執政黨自民黨向日本政府的提案，將不碰觸修改「不擁有、不製造、不引進」的「非核三原則」。

各國領袖爭相訪陸！達里歐形容中國崛起開啟類似「朝貢制度」新時代

有「避險基金天王」美譽的橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）表示，美國作為願意為捍衛自身利益而戰的全球強權，可信度正在流失，在此同時，中國大陸持續累積財富和影響力，從根本上改變其他國家看待這兩國的方式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。