最高警報！WHO升級伊波拉疫情「國際緊急事件」給各國2建議

彭博報導，民主剛果與烏干達爆發伊波拉疫情，世界衛生組織（WHO）17日宣布，這波疫情已構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。WHO警告，這起由本迪布焦型伊波拉病毒（Bundibugyo ebolavirus）引發的疫情「異常嚴峻」，目前沒有正式核准的疫苗或治療藥物，實際感染人數與傳播範圍也可能比目前通報情況更大，建議各國啟動緊急機制和邊境篩檢。

WHO表示，因出現跨境傳播、原因不明的死亡群聚，以及疫情規模存在重大不確定性，已達到發布最高級別國際公共衛生警報的標準，這是WHO自2024年猴痘疫情以來再度宣布「國際關注公共衛生緊急事件」。WHO強調，目前尚未達到「大流行緊急事件」標準。

非洲疾病管制暨預防中心資料顯示，截至5月16日，剛果伊圖里省通報8例確診、336例疑似感染病例，以及87起疑似死亡病例。烏干達首都坎帕拉確認2起病例，包括1人死亡，患者都是從剛果入境的旅客。

這波疫情被發現前，可能已隱形傳播數周。初步檢測的13份檢體中，有8份呈伊波拉陽性；伊圖里省與鄰近北基伍省也通報更多原因不明死亡及疑似病例。

路透報導，WHO表示，疫情已對其他國家構成公共衛生威脅，且病毒已出現跨境傳播案例，建議各國啟動國家災害與緊急管理機制，並在邊境與國內主要道路實施篩檢。

本迪布焦型伊波拉病毒是少數會感染人類的罕見伊波拉病毒之一，過去僅在2007年烏干達與2012年剛果東部造成2次有紀錄的疫情，合計病例數仍少於這波疫情。

目前多數伊波拉疫苗與抗體療法，都是10年前西非疫情造成逾1.1萬人死亡後，針對較常見、致死率也更高的薩伊型伊波拉病毒株研發。