民主剛果、烏干達爆伊波拉疫情 世衛：國際公衛緊急事件

世界衛生組織（WHO）今天宣布，剛果民主共和國（簡稱民主剛果）與烏干達爆發伊波拉（Ebola）病毒疫情，已構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。

路透社報導，世衛表示，這波疫情由罕見的Bundibugyo型病毒引發，但尚未達到「大流行緊急事件」標準。

這個聯合國衛生機構在聲明中指出，截至昨天，民主剛果伊圖里省（Ituri）的布尼亞（Bunia）、盧瓦巴拉（Rwampara）和蒙瓦盧（Mongwalu）等至少3個衛生區已通報80起疑似死亡病例、8起實驗室確診病例，以及246起疑似病例。

民主剛果衛生部15日說，這個東部省分爆發的新一波伊波拉疫情已造成至少80人病歿。

世衛表示，烏干達首都康培拉（Kampala）15日和16日也通報2起看似不相關的實驗室確診病例，其中1人病故，兩名患者皆從民主剛果返國。

世衛還說，民主剛果首都金夏沙（Kinshasa）也通報1起實驗室確診病例，患者曾前往伊圖里省。