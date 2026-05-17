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川普：美與奈及利亞聯手擊斃IS頭目

世界日報／ 編譯彭馨儀／綜合報導
奈及利亞總統博拉·艾哈邁德·蒂努布，感謝美國協助奈國在15日晚的一次行動中擊斃「伊斯蘭國」高級頭目米努基。圖為蒂努布本月12日出席在肯亞首都奈羅比舉行的「非洲前進峰會」。(美聯社)
奈及利亞總統博拉·艾哈邁德·蒂努布，感謝美國協助奈國在15日晚的一次行動中擊斃「伊斯蘭國」高級頭目米努基。圖為蒂努布本月12日出席在肯亞首都奈羅比舉行的「非洲前進峰會」。(美聯社)

川普總統在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文宣布，美國與奈及利亞部隊在15日的聯合行動中擊斃一名「伊斯蘭國」(IS)組織頭目。

美聯社報導，川普說，明努基(Abu Bakr al-Mainuki)是伊斯蘭國全球第二號人物，「他以為可以藏身非洲，但他萬萬沒想到我們有線人隨時掌握他的行蹤。」

奈及利亞總統提努布(Bola Tinubu)證實，明努基及其幾名副手在查德湖盆地(Lake Chad Basin)在住所的襲擊中喪生。

奈及利亞軍方特遣部隊發言人表示，此次任務是高度複雜的精確陸空聯合行動，耗時3小時。

明努基被認為是負責IS全球的襲擊策畫與財務運作的關鍵人物，他一直在策畫針對美國及其利益的攻擊，清除他代表該地區自2015年以來最重要的反恐成果。

根據非營利組織「反極端主義計畫」(Counter Extremism Project)資料，明努基1982年出生於奈及利亞波諾州(Borno)，自2018年接掌IS西非分支，「伊斯蘭國西非省」(ISWAP)，長期活躍於沙赫爾(Sahel)與利比亞地區，並於2023年遭美國制裁。美方與奈國軍方情報顯示，他今年初剛被提升為「國家總局局長」(Head of the General Directorate of States)，地位僅次於IS最高領袖。分析家指出，若死訊屬實，這將是安全機構首次成功擊殺如此高階的ISWAP領袖，由於襲擊直搗其防禦嚴密的核心基地，預期將在該組織內部引發劇烈動盪。

分析家指出，明努基是ISWAP領導人阿爾巴納威(Abu Musab Al－Barnawi)的副手，阿爾巴納威已於2021年去世。他被認為是ISWAP在2016年與博科聖地(Boko Haram)分裂後成立的核心推動者之一。

這項聯合行動源於去年建立的美奈新安全夥伴關係。此前，川普曾揚言要因「基督徒遭鎖定」而武力干預奈及利亞，隨後於今年2月及3月派遣部隊與無人機進駐。然而，當地專家強調，奈國多面化的安全危機同時威脅著南部的基督徒與北部的穆斯林。隨著IS在中東的勢力於2017年崩潰，西非已成為該組織全球最活躍的溫床。

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